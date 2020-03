Lezioni sospese, ma gli Ata vanno a scuola: serve ricorrere al telelavoro

La Spezia - Le lezioni sono sospese almeno sino al 3 aprile, ma all'interno delle strutture scolastiche continua a recarsi il personale Ata. Le scuole, infatti, non sono mai state inserite nell'elenco delle "attività" che possono abbassare del tutto la "saracinesca".

La didattica a distanza infatti ha richiesto sino a questo momento un ruolo di coordinamento diventato improvvisamente importantissimo per garantire agli studenti la possibilità di accedere all'istruzione. Ma dopo giorni e giorni, e soprattutto sulla scia del decreto con il quale l'Italia è stata praticamente sigillata, anche il personale scolastico inizia a chiedere di non dover andare fisicamente al lavoro.



"La crescente preoccupazione, diffusa tra gli operatori scolastici, che l’epidemia stessa si diffonda all’interno degli ambienti di lavoro delle istituzioni scolastiche mi spinge a chiedere che sia attivata per tutti, laddove sia tecnicamente possibile, la modalità di lavoro agile. Questo all’unico fine di prevenire qualsiasi forma di contatto personale non necessario ad assicurare il servizio. Allo stato attuale, fermo restando che il servizio deve essere garantito mantenendo attiva la didattica a distanza e rilasciando, in modalità on line, tutte le eventuali certificazioni richieste dal pubblico, risulta non necessaria la presenza fisica del personale presso le sedi scolastiche". Questo è quello che ha scritto il presidente dell'Associazione nazionale presidi al ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina, chiedendo un impulso ministeriale che incentivi l'adozione del telelavoro.



"Le scuole - specifica a CDS il presidente spezzino di Anp, Andrea Cornetto - non possono chiudere motu proprio, sarebbe interruzione di pubblico servizio. I dirigenti stanno cercando di contingentare la compresenza dei lavoratori, anche con il recupero delle ferie, e il pubblico viene accolto solamente su appuntamento. Gli istituti spezzini si sono attrezzati per la formazione a distanza ma è ancora necessario un coordinamento della didattica da parte dello sparuto personale presente nelle strutture scolastiche. Ci sono casi in cui il 90/92 per cento dei docenti lavora da casa: la situazione in pochi giorni è mutata molto ed è estremamente complessa. Lo dimostra il fatto che ieri sera alle 23 nella chat dei presidi c'era la notifica di qualcosa come 150 post".

E un ultimo motivo che spinge a fare in modo che il personale Ata resti a casa è quello del comfort degli edifici: in questi giorni gli impianti di riscaldamento sono spenti ed effettivamente non avrebbe senso accenderli per pochissime persone.