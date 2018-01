Lezioni di... Croce Rossa al Pacinotti

Ventitrè alunni del liceo, di differenti classi ed età, si sono iscritti volontariamente al corso, che ha ottenuto particolare apprezzamento.

La Spezia - Continua il ciclo di lezioni della Croce Rossa rivolto agli studenti del Liceo Scientifico “Antonio Pacinotti” e

curato da Landa Landini, Infermiera Volontaria, Istruttore C.R.I di Diritto Internazionale Umanitario, Consigliere

Qualificato e Consigliere Giuridico nelle FF.AA. per il Diritto Internazionale Umanitario. Giovedì 18 gennaio si è tenuta la seconda lezione, con un approfondimento proprio sul Diritto Internazionale Umanitario (DIU), che costituisce una parte molto importante del diritto internazionale pubblico e include regole che, in tempo di conflitto armato, proteggono le persone che non prendono – o non prendono più – parte alle ostilità e pongono limiti all’impiego di armamenti, mezzi e metodi di guerra.



Ventitré alunni del liceo, di differenti classi ed età, si sono iscritti volontariamente al corso, che ha ottenuto particolare apprezzamento. "Le lezioni hanno riscosso maggiore successo rispetto a quanto ci aspettavamo - spiega la professoressa Aurora Minichini, docente di diritto ed economia dello sport e referente del progetto ., con una buona risposta da parte dei ragazzi, che si sono dimostrati molto interessati, sebbene il corso abbia un profilo tecnico". La prima lezione, lo scorso 6 dicembre, era stata dedicata a una spiegazione dell’organizzazione del Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, degli organismi che lo compongono, dei suoi principi e obiettivi, oltre che ad un’illustrazione della stessa Croce Rossa Italiana, per far capire agli studenti come l’associazione abbia una dimensione non solo nazionale, ma anche internazionale. La terza e ultima lezione si terrà invece lunedì 22 gennaio.