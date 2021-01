Lezione sotto Palazzo civico. Insegnanti: "La scuola è in presenza"

La Spezia - Si troveranno sotto Palazzo civico e faranno lezione per chi si fermerà ad ascoltarli. Sono i docenti delle scuole secondarie della Spezia che hanno deciso di scendere in piazza per manifestare un diritto, ai loro occhi ma anche a quello dei loro ragazzi, sacrosanto: tornare a fare lezione in presenza.

Ed è con l'adesione al documento "Priorità alla scuola" sottoscritto da decine di associazioni in tutta Italia e altrettanti professori in provincia della Spezia, che giovedì mattina anche in caso di maltempo, saranno dalle 8 alle 13 in presidio.

Una mattinata in piazza, come fossero al caldo di un'aula, per ribadire la necessità di tornare a scuola. Quello che segue è il documento completo, datato 18 gennaio, che anima la mobilitazione.



Ecco il testo e i firmatari di "Priorità alla scuola"



Oggi, 18 gennaio 2021, studenti e insegnanti della Liguria si trovano ancora a operare nella cosiddetta " didattica a distanza ", nonostante la regione si trovi in zona arancione e nonostante i pronunciamenti del Tar dell'Emilia Romagna e del Comitato Tecnico Scientifico sull'argomento. Ci sembra giunto il momento di esprimere con forza e pubblicamente il nostro dissenso di docenti della provincia della Spezia rispetto all'ultimo di una serie di atti arbitrari e contraddittori da parte dei decisori politici di ogni livello che, di fatto, hanno sacrificato sull'altare della lotta alla pandemia la scuola pubblica, il luogo simbolo della formazione e della socialità delle giovani generazioni, l'istituzione che - pur avendo predisposto efficaci e stringenti protocolli di prevenzione - non ha alle sue spalle ( per fortuna ) i gruppi di interesse che hanno spinto alla perpetua apertura, per esempio, delle fabbriche di armi, considerate essenziali per lo stato.

E' il momento di denunciare il tentativo in atto di scaricare sulla scuola tutte le inefficienze di un sistema economico e politico talmente inadeguato da accettare di infliggere danni educativi e relazionali pesantissimi, in assenza di un disegno alternativo, di un diverso modello di società che sia capace davvero di ripartire dai giovani e dai valori irrinunciabili che essi reclamano.

Questa evidente incapacità riformatrice accomuna l'intera classe dirigente, locale e nazionale, incapace di trarre radicali conseguenze dalla durissima lezione della pandemia, e ci spinge ad esigere l'immediata e permanente riapertura di tutte le scuole, legittimati come ci sentiamo da tutte le domande che i nostri studenti e le loro famiglie ci pongono a proposito di formazione, socialità, giustizia sociale, uso dei beni comuni, significato dello Stato e suo rapporto con i bisogni profondi della comunità. Chiediamo di aderire al testo di questo appello; la parte che segue è stata redatta e firmata nelle scorse settimane da migliaia di cittadini. Da nessun altro che da noi stessi, docenti, studenti, famiglie, cittadini, può partire una mobilitazione permanente per la difesa dell'inestimabile ricchezza che la scuola rappresenta. "Uscire da soli da una situazione difficile è l'egoismo", affermava un grande educatore,scomodo e dimenticato," uscirne insieme è la politica".

Negli ultimi dieci mesi a partire dal 5 marzo milioni di adolescenti italiani sono andati a scuola in presenza per non più di 3 settimane. Giovani ragazze e ragazzi italiani hanno perso globalmente decine di milioni di ore di lezione; hanno visto trasformate le relazioni di formazione con i docenti in lezioni a distanza che, per circa un quinto dei casi, non sono state pienamente fruibili; hanno interrotto i contatti con i propri coetanei, amici, amori; hanno perso un luogo di riferimento e protezione. I livelli di rendimento dei più svantaggiati sono peggiorati di più rispetto a quelli dei compagni meno svantaggiati con un aumento della divaricazione sociale. Sono aumentati gli abusi sui minori e i casi di maltrattamento in casa. Sono aumentati i casi di malessere psicologico: ansia, disturbi del sonno, regressione, comportamenti a rischio. La futura vita lavorativa dei ragazzi rischia di essere compromessa; l’effetto sarà peggiore per chi vive in un contesto socio-economico svantaggiato.

A questo sono da aggiungere i danni psicofisici di breve, medio e lungo periodo che creeranno un divario educativo e di salute con i loro coetanei degli altri Paesi europei che hanno tutti tenuto aperte le scuole più dell’Italia.

La situazione è già gravissima e ogni ora di chiusura in più aumenta i danni già prodotti. La scuola in presenza con le misure di distanziamento e protezione non è un focolaio dell’infezione, come ha recentemente ribadito il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (Ecdc) che conclude: “Chiudere le scuole non è un modo efficace per combattere l’epidemia”.



L’Italia, che ha adottato questa tra le misure principali, non ha gestito l’epidemia meglio degli altri.

Chiediamo al Governo e alle Regioni

- di dare priorità alla scuola non a parole ma nei fatti e nei provvedimenti; - che le scuole superiori vengano subito e stabilmente riaperte almeno al 50 per cento - che le chiusure parziali o totali si dispongano solo nel caso in cui non ci fossero altre misure possibili per contenere l’epidemia, cioè in caso di confinamento totale, come raccomandato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) e dall’Ecdc;

- che i servizi di trasporto pubblico si adeguino dove necessario alle esigenze della scuola e non viceversa, anche con l’adozione di misure straordinarie;

- monitoraggi rapidi in presenza di casi sospetti e che i lavoratori della scuola siano considerati tra le categorie prioritarie per la vaccinazione;

- che il rispetto nei confronti della scuola si esprima con direttive chiare e tempestive, senza cambiamenti dell’ultim’ora che di fatto rendono la gestione impossibile;

- che, in caso di confinamento totale e di conseguente chiusura delle scuole in presenza, la didattica a distanza sia accompagnata dal rispetto di tutte le previsioni dei decreti delegati e dei diritti di tutte le componenti scolastiche;

- che l’investimento nella scuola (infrastrutture e personale) sia preminente nelle scelte del governo, in modo da garantire la sicurezza e permettere un’offerta formativa migliorata per recuperare almeno in parte il ritardo che ormai si è accumulato;

- di promuovere monitoraggi capillari su scala nazionale sulla modalità e l’efficacia delle lezioni erogate e sulla dispersione scolastica;

- di promuovere studi scientifici su scala nazionale sul contagio nelle scuole; - di rendere pubblici i dati in ottemperanza alla direttiva europea sugli Open data. La chiusura della scuola è in aperta violazione del diritto dei minori a che ogni azione che li riguarda sia fatta nel loro interesse, del diritto allo studio e del diritto alla non discriminazione. Chiediamo al Presidente Mattarella che si faccia garante della tutela dei diritti costituzionali e dei minori, attualmente violati dalle disposizioni emanate dai diversi livelli di governo.



Promotori e primi firmatari



ActionAid

Coordinamento Presidenti Consiglio d’Istituto Lazio

Forum Diseguaglianze e Diversità

‘OQuarantotto

Priorità alla Scuola

Unione degli Studenti

Tito Boeri professore Economia Milano

Antonella D’Arminio Monforte professore Malattie Infettive Milano

Francesca Incardona madre – amministratore EuResist Network

Sergio Lo Caputo professore Malattie Infettive Bari

Raffaele Mantegazza professore Pedagogia Milano

Francesco Munzi regista

Susanna Nicchiarelli regista

Daniele Novara pedagogista CPP

Carlo Federico Perno professore Microbiologia Roma

Stefano Rusconi professore Malattie Infettive Milano

Bruno Tognolini scrittore

Catia Castellani

Silvia Vegetti Finzi psicologa

