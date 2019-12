Levanto, lavori negli edifici scolastici durante la pausa natalizia

La Spezia - La pausa natalizia non ferma gli interventi in corso negli edifici scolastici di Levanto. Il Comune approfitterà dell’assenza degli studenti da aule e palestra per mettere mano a due nuovi lavori e portarli a termine prima della ripresa delle lezioni.

Lunedì 23 dicembre prenderà il via la sostituzione dell’illuminazione all’interno dell’edificio che ospita la scuola primaria, in corso Roma: con circa 25 mila euro, frutto di un contributo governativo finalizzato all’efficientamento energetico delle infrastrutture pubbliche, si provvederà a rinnovare i punti luce installando faretti led al posto delle vecchie lampadine ad incandescenza.

Sabato 28 dicembre, poi, inizieranno i lavori di sostituzione della pavimentazione della palestra del complesso scolastico di via Martiri della libertà: la superficie in linoleum, segnata dalle attività che vi si svolgono quotidianamente sia da parte degli studenti che degli atleti delle società sportive che utilizzano la struttura, è ormai usurata. Il Comune ha quindi finanziato con 22 mila euro, attinti alle casse dell’ente, un intervento che si completerà nei primi giorni di gennaio.

Nel frattempo, la palestra continuerà ad essere interessata dai lavori (iniziati a fine ottobre ma rallentati dall’inclemenza del tempo) di rifacimento di buona parte della copertura, con impermeabilizzazione e posa in opera di materiali isolanti. Anche questo intervento (come quello sulle “primarie” di corso Roma) è finanziato (con circa 20 mila euro) con contributi messi a disposizione dal governo per implementare l’efficientamento energetico.

“Visti i lavori già in corso sul tetto della palestra e la disponibilità di disporre dell’edificio grazie alla sospensione delle attività scolastiche per le festività - spiega il sindaco, Ilario Agata - abbiamo deciso di cogliere l’occasione e investire risorse tratte direttamente dal bilancio del Comune per mettere mano anche alla pavimentazione e provvedere alla sua sostituzione in tempi rapidi. Diciamo che lo consideriamo una sorta di regalo di Natale che siamo certi verrà apprezzato dagli studenti e da tutti gli utilizzatori della struttura sportiva”.