Levanto, cambia la raccolta domiciliare per le feste di Natale

La Spezia - Modifiche in arrivo nel servizio di raccolta domiciliare durante le festività natalizie. Per quanto concerne i due servizi su prenotazione, gli sfalci verranno ritirati venerdì 28 dicembre invece di giovedì 27, mentre gli ingombranti saranno regolarmente prelevati sabato 29 dicembre ma non venerdì 28. Il numero verde per effettuare le prenotazioni non sarà però attivo lunedì 24 e lunedì 31 dicembre. La raccolta domiciliare dei rifiuti indifferenziati per le utenze private del centro e della periferia non verrà effettuata la sera di lunedì 31 dicembre, ma verrà posposta alla sera di martedì 1° gennaio, insieme a quella di carta e cartone. Nelle frazioni, invece, gli orari del servizio rimarranno immutati.