Lettera della Consulta Regionale ai famigliari, genitori delle persone disabili

La Spezia - Siete in molti a scrivere a questa Consulta per chiedere delucidazioni sul tema riapertura dei centri diurni e degli ambulatori, per chiarezza dobbiamo evidenziare alcune cose che non sempre sono state chiare.

A livello governativo è stato affermato con atti formali, che i servizi diurni e ambulatoriali possono essere riaperti previa programmazione delle singole Regioni con i “servizi” e le ASL al fine di programmare un graduale rientro degli utenti che non comporti il rischio di una ripresa della epidemia.

La Regione Liguria ha affermato, tramite l'assessore Viale, che i centri sono aperti ma chi di competenza (Alisa) non ha provveduto in nessuna maniera a procedere con quanto indicato nel DL nazionale.

La Regione Liguria ha solamente detto che queste strutture possono riaprire sotto la responsabilità dei Direttori Sanitari delle singole strutture.

Chi di competenza non ha ancora indetto riunioni tra le strutture, le Direzioni delle Asl ed Alisa; è stato solamente “scaricato” sui servizi tutte le responsabilità, senza direttive precise e concordate; ricordiamo che ogni struttura diurna, residenziale, ambulatoriale è accreditata con Regione Liguria e quindi deve obbligatoriamente seguire i dettami stabiliti da Ente Regione od ora da Alisa.

E' evidente come Voi, genitori dei ragazzi/e seguiti dalle strutture riabilitative citate sapete bene, che se ancora sussistono problemi per la riapertura delle scuole, a maggior ragione ce ne sono per la riapertura dei centri diurni e ambulatori con l'attuale assetto spaziale e di personale.

La scrivente Consulta è convinta che si può fare tutto, ma bisogna che ognuno si assuma le proprie responsabilità. Quello che emerge è che chi ci amministra “non avendo coinvolto sia la scrivente Consulta che gli Enti Gestori” per la “fase 2” e conseguente riapertura delle strutture riabilitative, non conoscono bene queste realtà e quindi hanno difficoltà a normare la riapertura dei centri diurni o ambulatoriali per le persone con disabilità.

Un altro aspetto, per nulla secondario è quello relativo al personale dei centri.

Ad oggi, grazie alle Direzioni dei centri in questione, sono state attivate, laddove possibile, attività a distanza e domiciliari così come richiesto dal Governo e dalla Regione al momento del “lock down”, ma attualmente - 9 giugno - la Regione non ha ancora provveduto a dare “il permesso” per il pagamento delle persone che hanno lavorato con i ragazzi dei centri durante la fase 1 (ovvero a domicilio, come già detto).

Vogliamo evidenziare che i vari centri hanno provveduto ad anticipare, per quanto possibile, gli stipendi a detti lavoratori, ma TEMIAMO che se non fosse riconosciuta l'attività fino ad oggi svolta, da dette strutture accreditate, si potrebbe correre il rischio che queste strutture debbano obbligatoriamente mettere gli operatori in cassa integrazione (cosa che cerchiamo di scongiurare).

Dobbiamo evidenziare che queste “riaperture” devono essere fatte con la massima attenzione e sicurezza. Voi ben sapete quanto sia complesso far tenere la mascherina ai “nostri ragazzi”, attenersi a tutte le regole, anche minime, di difesa contro il virus che ancora circola ed è ancora molto pericoloso per chi ha delle immunodeficienze.

Come Consulta, assieme alle Associazioni di categoria e ai referenti degli Enti gestori (laddove occorre chiedendo anche la presenza ed intervento del Difensore Civico Dr. Francesco Lalla), stiamo con gran forza sollecitando sia il Presidente Toti, l’Assessore Viale e tutte le forze politiche, per avviare urgentemente un tavolo di confronto “sia politico che tecnico” tra tutti gli attori coinvolti nel processo (Assessorato Regionale, Alisa, Associazioni e Centri Sanitari, socio-sanitari e socio-educativi convenzionati) al fine di trovare strategie e modalità da poter aprire queste strutture con la massima sicurezza.



Non possiamo dire che tra “una settimana” queste strutture riapriranno … ma stiamo fortemente lavorando affinché queste aperture avvengano il prima possibile e con la massima sicurezza



Per La Segreteria della Consulta Regionale

Mauro Bornia