Lerici, ecco giorni e orari di apertura degli uffici comunali

La Spezia - Il Comune di Lerici, con apposita ordinanza, stabilisce orari e modalità di accesso inerenti gli uffici comunali a partire da oggi, lunedì 1 febbraio. Vale a dire: uffici comunali aperti il martedì e il venerdì dalle 9.00 alle 12.00 previo appuntamento concordato via mail o telefonicamente. E Ufficio Ambiente aperto anche il sabato dalle 9.00 alle 12.00 per la consegna dei sacchi per i rifiuti. Inoltre i servizi essenziali (Stato civile e Servizi sociali) sono disponibili anche in giornate diverse previo appuntamento telefonico o via mail.