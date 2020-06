La Spezia - A Lerici lunedì 29 e martedì 30 giugno 2020, dalle ore 8 alle ore 18, sarà sospeso il transito dei veicoli di lunghezza superiore a 12 metri e degli autobus di linea e turistici nel senso unico compreso tra l'incrocio di via Gerini con via Roma e la frazione di San Terenzo per intervento sulla strada.