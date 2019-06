Legittima difesa e armi, se ne parla all'Allende

Filippo Paganini incontra l'avvocato Sergi, l'analista Beretta e l'ex sindaco della Spezia Giorgio Pagano.

La Spezia - Sabato 8 giugno a partire dalle 17 presso il Centro Allende convegno su “Legittima difesa e armi in Italia: per quale sicurezza?”. L'incontro sarà introdotto e moderato da Filippo Paganini, in qualità di Presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Liguria, e vedrà gli interventi dell’avvocato Maurizio Sergi (Docente a contratto presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali della Facoltà di giurisprudenza delle Università di Genova e Pisa) che illustrerà le modifiche in materia di legittima difesa introdotte dalla legge n. 36 del 26 aprile 2019; di Giorgio Beretta (Analista dell’Osservatorio OPAL di Brescia) che tratterà il tema dell’insicurezza e della diffusione delle armi in Italia; di Gabriella Neri (Presidente dell’associazione “Ognivolta” onlus) che presenterà l’impegno a difesa delle vittime di reati con armi legalmente detenute e per migliorare le normative sul rilascio delle licenze per armi; e di Giorgio Pagano (Presidente dell’Associazione Culturale Mediterraneo) che affronterà le questioni connesse all’espandersi della “percezione della paura” e alle risposte, anche di tipo culturale e politico, per fronteggiarla.