Legionellosi, cosa fare? Seminario in Confartigianato

La Spezia - Nelle nuove Linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi approvate dalla Conferenza Stato-Regioni, il 7 maggio 2015, viene indicato l’obbligo da parte delle strutture a rischio di procedere alla valutazione del rischio da Legionella e di predisporre il relativo documento di autocontrollo. Le strutture considerate a rischio sono quelle nelle quali risultano presenti impianti che comportano un moderato riscaldamento dell’acqua e la sua nebulizzazione (docce, aerosol, idromassaggi, sistemi importanti di condizionamento, saune, piscine, ecc.) o la presenza di utenti con sistema

immunitario deficitario o alterato (strutture sanitarie, case di riposo, etc.).



Per approfondire i rischi dovuti alla presenza della legionella e capire quali siano le possibili misure di prevenzione la Confartigianato della Spezia organizza un seminario giovedi’ 6 febbraio con inizio alle 16, presso la sede dell'Associazione, alla Spezia, in via Fontevivo, 19 (2° piano). La legionella è un genere di batteri aerobi; il tipo più pericoloso, a cui sono stati collegati circa il 90% dei casi di legionellosi, è la legionella pneumophila. Presente negli ambienti acquatici naturali ed artificiali, si può trovare anche nelle condotte cittadine e negli impianti idrici degli

edifici, come i serbatoi, le tubature, le fontane.



Nel corso dell’incontro interverranno, Enrico Taponecco, Responsabile Sicurezza Confartigianato, Massimiliano Polledri e Walter Maccione, Funzionari dell’ASL 5. La partecipazione è libera e gratuita. Per ulteriori informazioni e

preadesioni al seminario è possibile contattare il numero 0187.286632 oppure mandare una e-mail: ambiente@confartigianato.laspezia.it