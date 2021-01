La Spezia - La raccolta firme per la proposta di legge di iniziativa popolare antifascista saranno disponibili anche nel Comune della Spezia. La modulistica sarà disponibile a partire da domani, lunedì, alla segreteria generale, al primo piano di Palazzo civico, con gli orari consueti di ufficio: dalle 8 alle 14.

Questa raccolta firme è attiva in tutta Italia i il comitato promotore per la proposta di legge è presieduto dal sindaco di Stazzema Maurizio Verona.