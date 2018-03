Legambiente, nuovo richiamo: "Ritirare il progetto della ex Sio"

Mail al sindaco: "Se vuole essere credibile respinga anche questo progetto dopo le varianti a Valdellora e Costa di Murlo".

La Spezia - Ieri sera il circolo spezzino di Legambiente ha consegnato tramite posta elettronica certificata le proprie osservazioni in merito al progetto relativo all’area ex Sio dove è in predicato di installarsi un nuovo centro della grande distribuzione specializzato in bricolage ed oggetti da lavoro. Secondo l’associazione si tratta di un intervento contraddittorio che interviene limitando il verde urbano, introducendo edifici di dimensioni esagerate e nuovi parcheggi che, invece di essere posizionati nelle aree spoglie, vanno a sacrificare quelle attualmente arborate: "L’unica strada è quella di tornare alle decisioni del Puc decaduto, cancellando l’intervento in discussione. Coerentemente con la campagna "Io sto col Puc", iniziata durante la giunta Federici, chiediamo all'amministrazione Peracchini, se vuole essere credibile dopo le varianti di Valdellora e Costa di Murlo, di respingere anche questo progetto". Legambiente si riserva di fare ulteriori considerazioni in sede di Valutazione Ambientale Strategica che, a parere dell'associazione, dovrà essere applicata a questo progetto, con una procedura di partecipazione strutturata in modo da assicurare la condivisione del progetto con gli abitanti dei quartieri limitrofi e la città tutta.