Legambiente al sindaco: "Sarti scienziato? Sì il nostro è ambientalismo scientifico"

La Spezia - Caro sindaco che, durante la sua audizione in commissione consiliare sulla sanità, ha definito il nostro vice presidente regionale “scienziato “ deve sapere che ci ha fatto un grande complimento. Da sempre Legambiente pratica il cosiddetto “ambientalismo scientifico” e cioè quello che noi diciamo e facciamo, abbiamo l’autopretesa che sia scientificamente valido. Ieri, nella commissione comunale in cui si è parlato del nuovo ospedale, forse abbiamo compiuto un gesto scortese, interagendo dal pubblico. Lo sappiamo che non si può, a meno che non si sia auditi. Ma nella sua foga di difendere Toti, gli ha attribuito meriti nella vicenda del ponte di Genova. Che ci saranno senz’altro. Ma il commissario alla ricostruzione non è lui, è Bucci. È vero che anche il Presidente della Regione è commissario, ma per il superamento dell’emergenza, non per la ricostruzione, tant’è che questo incarico è stato dato nell’agosto del 2018, prima della nomina di Bucci, che è dell’ottobre 2018.

Con questo la chiudiamo li. Facendole sapere che sarà per noi sempre un piacere incontrarla per parlare di ambiente e di salute. Cose delle quali lei sa benissimo di doversi occupare.



Il direttivo di Legambiente La Spezia