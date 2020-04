Legambiente: "Stop ai lavori per il parcheggio di Montepertico"

La Spezia - Legambiente chiede uno stop immediato ai lavori per la costruzione del parcheggio a Montepertico al posto dell’attuale area verde. "Quel quartiere - così gli ambientalisti - è un buon esempio di integrazione di edilizia residenziale nel verde collinare, e sottrarre spazi pubblici verdi che svolgono anche funzioni sociali rappresenta un notevole depauperamento, anche in considerazione del fatto che le altre aree a verde sono di pertinenza condominiale.

Quell’area infatti è dotata di panchine e ospita un tabellone che vale come punto di partenza del sentiero per Monte Arsà, studiato e adottato per anni dall'Istituto Alberghiero Casini. E’ una porta di ingresso al quartiere e all'intera area di Montepertico. Preservare quell’area, e più in generale il verde urbano, significa curare la capacità di resilienza della città verso quei fattori critici (il riscaldamento globale ed i conseguenti eventi estremi) che ci troveremo ad affrontare sempre in maggior misura. Chiediamo quindi di favorire la mobilità ciclo-pedonale, più spazi verdi pubblici, più alberature che ci tutelino dalle alte temperature, filtrino gli inquinanti e ci restituiscano ossigeno".