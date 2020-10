Legambiente: "Il Comune con le ruspe alle casermette, l'intervento va interrotto subito"

La Spezia - "Il Comune entra con le ruspe alle casermette e abbatte strutture in muratura e componenti dei filari di tiglio. Nessuna comunicazione è pervenuta a cittadini e associazioni che si sono mobilitati per tutelare l'area in opposizione al progetto di area artigianale che si sovrapporrebbe al sito senza rispettare il verde di pregio e pure l'interesse di archeologia industriale dell'ex impianto di fusione del tritolo". E' la denuncia di Legambiente la Spezia che in una nota prosegue: "Eravamo rimasti all'intervento della Soprintendenza ligure che segnalava l'interesse paesaggistico dei filari di tiglio e metteva in evidenza l'incongruenza del progetto nelle medesime parti che interessano la strada che il Comune si sta predisponendo a realizzare. Doveva essere prodotto un nuovo progetto che tenesse conto degli elementi di valore. E' stato presentato? La Soprintendenza ha fornito altri pareri? La strada che si va a realizzare è rimasta la stessa o tiene invece conto degli elementi di attenzione posti dalla Soprintendenza? E perché non informare la cittadinanza? Questo è una gravissima mancanza di rispetto nei confronti dei portatori di interesse".

"Per quanto riguarda le conoscenze in nostro possesso - conclude la nota -, l'intervento non rispetta le prescrizioni e chiediamo quindi che venga interrotto al più presto".