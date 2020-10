Legacoop si unisce al cordoglio della scomparsa di Oldoini

La Spezia - "Legacoop Liguria La Spezia apprende con dolore della prematura scomparsa di Renato Oldoini, una persona che ha rappresentato un punto di riferimento per i coltivatori agricoli e i piccoli proprietari ma più in generale un protagonista dello scenario economico e sociale della provincia". Si legge in una nota dell'ente delle copertative che prosegue: "Un valido punto di riferimento nel portare avanti progetti condivisi di sviluppo territoriale, sempre disponibile per un confronto costruttivo sulle tematiche locali. Professionista che ha sempre messo a disposizione degli altri la sua profonda conoscenza delle problematiche spezzine ma anche delle sue opportunità di sviluppo. Consapevoli del vuoto che lascia, ci stringiamo alla famiglia in un momento così difficile".



La Cisl della Spezia a nome del segretario generale provinciale Antonio Carro esprime profondo cordoglio per la

scomparsa di Renato Oldoini, presidente di Confagricoltura e Confedilizia. "Ci lascia una peersona di grandissimo valore e di grande competenza - dice Antonio Carro, segretario provinciale generale Cisl – che ha contribuito alla valorizzazione del nostro territorio e che ho avuto l’onore di conoscere e apprezzare per le grandi doti umane e professionali. Giungano alla famiglia e ai colleghi di Confagricoltura e Confedilizia le più sentite condoglianze della Cisl".