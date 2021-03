Lega Liguria, Viviani nuovo commissario per la provincia spezzina

La Spezia - Il commissario regionale Lega Liguria, il deputato Edoardo Rixi, ha nominato il consigliere regionale Alessio Piana come Commissario straordinario per la provincia di Genova e il deputato Lorenzo Viviani per la provincia della Spezia. I due nuovi commissari si affiancano al senatore Paolo Ripamonti per la provincia di Savona, al senatore Francesco Bruzzone per il Tigullio, al deputato Flavio Di Muro per la provincia di Imperia. Giuseppe Grisolia è il Commissario regionale dei Giovani. “La squadra della Lega, che i sondaggi confermano primo partito in Italia, è al lavoro anche in Liguria per le elezioni amministrative ormai previste in autunno a causa del Covid. A ogni commissario spetta il compito di coordinare l'attività dei militanti nei rispettivi ambiti in attesa del congresso in cui saranno votati dall’assemblea i rappresentanti locali, come da statuto, appena ce lo permetteranno i limiti imposti oggi all'associazionismo dalla pandemia sanitaria”, commenta Rixi.