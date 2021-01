Le suore “cappellone” ricordano la loro fondatrice

La Spezia - Nel corso del 2020 le comunità di San Vincenzo de’ Paoli hanno festeggiato il centenario della beatificazione di Santa Luisa di Marillac e diverse iniziative si stanno prolungando ancora nel nuovo anno. Vissuta nel Seicento e stretta collaboratrice di San Vincenzo, Luisa fu la fondatrice della suore Figlie della Carità. Le suore sono presenti in diocesi, ed in particolare alla Spezia, dal 1862. A Sarzana, ancora oggi la scuola dell’infanzia della “Palazzina”, bensì non più gestita da loro ma dal consorzio di cooperative “Cometa”, è intitolata a Santa Luisa. La beatificazione fu proclamata da Papa Benedetto XV nel 1920, e la beata divenne poi santa con decisione del successore Papa Pio XI nel 1934, quindi dopo soli quattordici anni. San Giovanni XXIII, nel 1960, la proclamò patrona delle opere sociali della Chiesa. In occasione del centenario della beatificazione, la rivista “Annali della carità”, trimestrale dei gruppi del Volontariato Vincenziano, di cui è presidente nazionale la spezzina Gabriella Raschi, ha iniziato a pubblicare, nel numero ora in distribuzione, uno studio in quattro “tappe” che ripercorre il cammino storico e spirituale della santa di Marillac. Autrice dello studio è suor Antonella Ponte, della comunità delle Figlie della Carità di Campomorone (Genova). Suor Antonella è ben conosciuta alla Spezia in quanto da diversi anni è docente ordinario all’Istituto superiore di Scienze religiose della diocesi, ora “polo” spezzino dell’Istituto ligure. Quest’anno insegna “Teologia giovannea”.