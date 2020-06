Le sorti della scuola di Pitelli appese al filo delle linee guida del governo

La Spezia - L'emergenza coronavirus potrebbe "salvare" la scuola di Pitelli... Linee guida permettendo. E' quanto emerso nel corso della IV commissione consiliare che si è tenuta oggi pomeriggio, in streaming, richiesta dai consiglieri d'opposizione Lombardi, Melley e Centi per scoprire le sorti del plesso "Genova". L'istituto è diventato molto noto dopo il lancio della petizione di change.org e con la proposta del progetto didattico "A scuola senza zaino".

Alla riunione hanno partecipato, oltre ai commissari che l'hanno chiesta, l'assessore Giulia Giorgi, il dirigente scolastico Tiziano Lucchin e il Roberto Peccenini dell'Ufficio scolastico regionale. Il consigliere Centi ha ricordato le potenzialità dell'istituto, come l'esperienza delle pluriclassi abbia dato soluzioni positive e quanto la struttura possa offrire spazi aggiuntivi anche per l'emergenza che richiede più spazi destinati alla scuola.

L'assessore Giorgi ha fatto il punto sulle iniziative che si possono mettere in campo per sostenere la scuola: "Come Comune possiamo portare avanti questa causa con un progetto didattico forte, che ci è già stato presentato e ha funzionato per la scuola di San Venerio che di fatto è diventata di grande attrattiva. Faremo tutto ciò che è in nostro potere anche se per quanto riguarda sul personale scolastico non possiamo intervenire ma possiamo lavorare per renderla più 'accattivante' anche a livello strutturale in accordo con il dirigente scolastico e. Potremmo mettere a disposizione anche il servizio di scuolabus. L'idea delle pluriclassi infine può essere concepita solo come un avvio e non una soluzione definitiva. Infine in base alle linee guida del governo, relative al rientro a scuola, si potrebbe valutare un ritorno per garantire nuovi spazi. Ma questo non dipende direttamente da noi. Guardiamo anche al futuro tenendo sott'occhio l'aspetto demografico".

Il dirigente Lucchin ha ripercorso la storia della scuola e il suo 'declino'. "Il cambiamento è avvenuto nel momento in cui è stata chiusa la scuola dell'infanzia e la cancellazione del servizio di trasporto scolastico. Ad esempio alla Poggi Carducci nel momento in cui è stato riattivato sono aumentate anche le iscrizioni. Questo significa che con un servizio aggiuntivo si crea interesse. L'istituto Genova ha sempre garantito una serie di servizi: anche attività pomeridiane, servizi di mensa. Abbiamo sempre avuto grande contributo dalle associazioni. E' una scuola che ha perso attrattività per la concorrenza di scuole più accessibili a livello logistico e senza dimenticare la vicinanza con Lerici che considerava la presenza dell'istituto "Genova" molto interessante. Da Pitelli non molliamo, questo vogliamo specificarlo. Il progetto "A scuola senza zaino" però non basta e guardando al prossimo anno presenteremo Pitelli con questa progettualità. Ma cosa lo facciamo con una scuola vuota? Questo avverrebbe a dicembre, gli interventi dovrebbero partire da ora. Con l'assessore abbiamo ragionato anche sugli spazi dandoli ad altre scuole ma servono insegnanti. E' importante prendersi carico di questa realtà".



Roberto Pecceinini dell'Ufficio scolastico Regionale ha spiegato: "Sono stato testimone del declino della Genova di Pitelli e con la chiusura della scuola dell'infanzia sono mancate le risorse per gli insegnanti. Ci sono parametri numerici strettissimi, pensate che per una pluriclasse servono minimo otto bambini. Sono 7 ho dovuto a malincuore prendere una decisione. Dal punto di vista dell'amministrazione scolastica c'è l'intenzione di fare il possibile. Quando ci saranno poi le linee guide ufficiali poi bisognerà studiare luogo per luogo. Abbiamo ancora tante incognite che delineeranno un quadro per le decisioni future. Sul funzionamento della classe ci sono possibilità di deroghe in zone non in una località urbana come Pitelli. C'è la piena volontà di sostenere una realtà in crescita se ci sono delle prospettive che però, a vedere le premesse, non ci sarebbero. Noi siamo disponibili all'interlocuzione fattiva. E' sempre costruttivo confrontarsi".

Il commissario Manfredini è entrato nel dettaglio dei 7 alunni e ha chiesto come verranno dislocati. E' seguito l'intervento di Massimo Lombardi che ha chiesto se per gli anni futuri sarà possibile inserire nei capitoli di bilancio il trasporto scolastico e se fosse possibile lavorare con altri Comuni per questa scuola vista la densità di popolazione li attorno.

L'assessore Giorgi ha risposto a entrambi: "Se dovessimo chiudere definitivamente Pitelli dovremmo trasferire gli alunni. Possiamo prendere accordi con altri Comuni per il servizio di trasporto scolastico. Servono però delle autorizzazioni tra enti. Oggi i fondi che arrivano non sono molti e quindi l'amministrazione dovrebbe intraprendere delle scelte: la prima è capire quanto investire e ragionare sulle rette. Però non sarebbe da escludere un ragionamento sul sistema tariffario. Dovremo comunque attendere le linee guida. Ora non possiamo dire se possiamo garantire. Sono difficoltà per tutte le scuole d'Italia. L'organizzazione non sarà facile".

A Manfredini ha risposto anche Peccenini: "Davanti all'impossibilità di affidare a Pitelli l'organico di diritto sono state avvertite le famiglie e per quanto riguarda le risorse disponibili ci sono richieste di deroga. E per Pitelli al momento potremmo dare solo una risposta negativa. Rimane il quadro dell'ipotesi per gli spazi alternativi ma le esigenze della crisi sanitaria non autorizzano un facile ottimismo. Quando ci saranno le linee guida faremo un lavoro di analisi sulle misure di prevenzione per un censimento per capire quali sono le esigenze".



Ha poi ripreso parole Roberto Centi di LeAli a Spezia che ha ripercorso i punti salienti dei precedenti interventi e ha auspicato che si possano superare le difficoltà per l'anno prossimo. Manfredini ha poi aggiunto: "La scuola potrà ripopolarsi se si potrà intervenire sull'anno scolastico 2021 -2022 e dobbiamo lavorare tutti nella stessa direzione. E un'altra partita difficile che si gioca con dicembre e la programmazione scolastica. E' un percorso in salita e però serve gestire questa fase intermedia. E l'occasione arriva sul tema degli spazi. Potremmo usare il prossimo anno scolastico utilizzando questo plesso come un'opportunità, con tutti i limiti del caso e le limitazioni. Che senza risorse però non si potrà fare. Non teniamola però in secondo piano".

Il dirigente Lucchin ha risposto: "Sarebbe importante che la scuola funzionasse. Pitelli potrebbe essere interessante anche per altre realtà ma non è semplice gestire una scuola dislocata in due punti. Se però la scuola è più povera, troveremmo delle difficoltà da parte delle famiglie. Quando però le distanze sono importanti ci sono tanti aspetti da considerare. Si potrebbe fare, ma bisogna trovare condivisione piena delle risorse. Non deve essere una scuola di ripiego, ma vera e concepita come tale da tutti. Per i 7 alunni che restano a Pitelli abbiamo anche proposto delle soluzioni alternative, con uno spostamento alla Dante Alighieri, ma le famiglie sono state chiare: non vogliono spostarsi. Dovrei agire d'ufficio. Per il prossimo anno servirà almeno un insegnate e un collaboratore scolastico".