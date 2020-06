Le sigle: "Enel, perso un anno. Il carbone potrebbe restare oltre il 2021"

La Spezia - Un totale fallimento. Così i sindacati giudicano l'evoluzione della vicenda che riguarda la dismissione del gruppo a carbone della centrale Enel e la riconversione dell'area. Mentre l'azienda prosegue sulla strada del progetto dell'installazione di un nuovo gruppo a turbogas, infatti, secondo Cgil, Cisl, Uil, Filctem Cgil, Flaei Cisl e Uilctem Uil il territorio non ha raccolto nessuna delle proposte e delle conclusioni che erano state messe sul tavolo nell'ambito del convegno “Il futuro nelle rinnovabili, fuori dal carbone, dentro l’innovazione energetica” andato in scena esattamente un anno fa nell'auditorium dell'Autorità di sistema portuale e al quale presero parte Enel, le associazioni datoriali, le associazioni ambientaliste e le istituzioni locali e regionali.

Un anno nel corso del quale non solo le aspettative del recupero di un dialogo proficuo con l'azienda sono state sconfessate assistendo a un ritorno nullo per la città, ma anche dodici mesi nel corso dei quali si sono registrati segnali che farebbero pensare a una probabile prosecuzione della produzione a carbone anche oltre alla fatidica data del 2021.



L’obbiettivo di Cgil, Cisl e Uil era ed è far sì che "La Spezia diventi modello nazionale della riconversione di un'area caratterizzata dalla presenza di una centrale termoelettrica alimentata a carbone, un modello costruito sulla transizione energetica ed ambientale che deve rappresentare un'opportunità di rilancio e riqualificazione industriale, di valorizzazione sociale, di sviluppo occupazionale e di miglioramento del bilancio ambientale del territorio spezzino. Questo obbiettivo - spiegano le organizzazioni sindacali confederali e di categoria in un documento unitario - è stato il nostro mantra fin dal 2015, ribadito più volte durante gli incontri avvenuti in occasione del tavolo istituzionale, richiesto e ottenuto dalle organizzazioni sindacali a seguito dell'annuncio della chiusura della produzione a carbone, allora prevista per il 2021. La condivisione con il mondo politico locale chiedendo di promuovere un confronto in merito, privo di ogni forma di semplificazione e di strumentalità, rappresenta il fulcro della nostra proposta nella consapevolezza che, nella riconversione di un’area così importante, il territorio non può essere lasciato solo ma deve essere supportato dai vari livelli istituzionali a partire da quello regionale fino al governo nazionale. Ad un anno dal nostro convegno denunciamo che per quanto riguarda il rilancio e la riqualificazione dell’area Enel, siamo di fronte ad un nulla di fatto, e le nostre proposte sono rimaste quasi sempre inascoltate".

I sindacati sottolineano anche il dimezzamento dei lavoratori occupati, sia diretti che delle ditte di appalto, passando dai 400 lavoratori del 2016 agli attuali 200. E se un centinaio di dipendenti diretti sono stati ricollocati in altre sedi del colosso dell'energia, per altrettanti lavoratori di ditte che da decenni lavorano in appalto per la Eugenio Montale il quadro è ben più complicato.



I sindacalisti riassumono nel dettaglio quanto accaduto nell'arco degli ultimi 12 mesi.

"La politica locale ha la responsabilità di non aver voluto aprire il confronto con Enel, in merito alla riconversione complessiva di tutta l’area, perché ha posto pregiudizialmente l’esclusione del turbogas. Nonostante ciò Enel ha continuato il percorso che si era prefissata". L'azienda, ricordano le parti sociali, si è aggiudicata la gara nell’ambito del capacity market per la produzione a gas nel sito della Spezia a partire dal 2023. Inoltre ha avviato la procedura di autorizzazione per Via ordinaria per la nuova centrale con la sola preoccupazione della tempistica con la quale arrivarvi e ha aggiudicato ad Ansaldo Energia di Genova la costruzione del nuovo turbogas.

Infine Enel ha richiesto la chiusura del gruppo a carbone dal 1 gennaio 2021, cedendo al Mise e a Terna l’onere di autorizzarne l’uscita, ma durante l’incontro del 27 gennaio scorso nell’ambito del confronto sul Pniec e il capacity market fra tutti gli stakeholder, è però emerso che difficilmente Enel sarà autorizzata a spegnere definitivamente la produzione a carbone se non c’è un’alternativa di produzione energetica a gas in loco.

"Nonostante la crisi energetica a giugno la centrale ha funzionato per il 50 per cento dei giorni disponibili. Il fatto che il Mise pochi giorni fa abbia autorizzato la chiusura del gruppo a carbone della Centrale Enel di Brindisi, mentre a contemporanea domanda di uscita dalla produzione a carbone per la centrale della Spezia non c’è stata nessuna risposta, rende ancor più probabile il prolungamento dell’uso del carbone a Vallegrande oltre il 2021. Questo scenario non ci coglie di sorpresa - affermano i sindacati - ed è stato oggetto del confronto del convegno".

"Le istituzioni - proseguono le sigle - hanno indebolito le potenzialità del Tavolo per la riconversione, preferendo l’approccio conflittuale invece di favorire un percorso inclusivo e di merito capace di coinvolgere tutti gli stakeholders e la cittadinanza. Dal 22 novembre scorso non si hanno più tracce del percorso promosso dalla Regione Liguria ed Enel per avviare il confronto con i portatori di interesse". Ecco quindi il richiamo alle istituzioni ad "assumere un ruolo attivo perché, nonostante la grande opportunità, l’area Enel di Vallegrande non rientra attualmente in nessun progetto di riconversione delle aree oltre a quanto proposto da Enel in Regione".



Le organizzazioni sindacali rammentano che le richieste nei confronti dell'azienda non sono cambiate. La prima è l'impegno ad attivare subito il percorso di bonifica delle aree che verranno liberate. Seguono l'aumento della presenza sul territorio con la condivisione di un progetto complessivo, l'elettrificazione delle banchine del porto, la realizzazione di una rete di riscaldamento degli edifici pubblici e non solo e il mantenimento di buoni livelli occupazionali, diretti e indiretti.

In questo contesto i sindacati avanzano la loro proposta, partendo dall'intenzione di Enel di installare un impianto turbogas di nuova generazione con elevate prestazioni tecniche e alti rendimenti, in grado di far fronte alle necessità di bilanciamento della rete. "Le derivate di un progetto con queste caratteristiche sarebbero molteplici: dallo sviluppo della mobilità elettrica e sostenibile, alla produzione di idrogeno, alla ricerca su nuove tecnologie legate ai pannelli fotovoltaici e di batterie per l’accumulo elettrico, fino alla produzione e distribuzione in sede locale di energia da fonti rinnovabili collegate con reti intelligenti. Nell'ambito del processo di riorganizzazione della struttura tecnico organizzativa di Enel, riteniamo possibile anche lo sviluppo di sinergie con centri di ricerca nel campo delle energie. Si tratta sostanzialmente di favorire la nascita di un modello territoriale di produzione/accumulazione/distribuzione di energia, grazie anche alle infrastrutture della rete esistente, che favorisca il più efficiente coordinamento con le aziende del territorio interessate ad una ricollocazione nell'area anche per l’importante opportunità derivante dall’attribuzione dello status di area di crisi non complessa, la migliore predisposizione (anche per il tramite di adeguate politiche di marketing territoriale e di ottimizzazione nel contesto dei fondi strutturali europei) di offerta di spazi ad aziende provenienti da fuori ed a start-up su settori di business caratterizzanti l'economia locale e, infine, le più innovative attività di ricerca legate al mare, alla presenza dell'arsenale della Marina militare, del Polo universitario e del Distretto ligure delle tecnologie marine", concludono le sigle rilanciando di fatto l'idea di una “Cittadella dell'energia”.