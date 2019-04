Le sfide globali dell'industria nautica, incontro al circolo ufficiali

La Spezia - Il 10 aprile alla Spezia, alle 17.00, organizzata dal circolo ufficiali "Vittorio Veneto" della Marina Militare, con la collaborazione della Sezione della Spezia dell’Associazione italiana di tecnica navale, si svolgerà una Conferenza sul tema: “Le sfide globali dell'Industria Nautica: mercati, normative, sostenibilità”. Relatore Lorenzo Pollicardo, uno dei maggiori esperti internazionali del settore, che ha da poco assunto l'incarico di Direttore Tecnico e Ambientale di SybAss - Super Yacht Builders Association, organismo che rappresenta i maggiori costruttori mondiali di grandi Yacht. Dal suo punto di vista privilegiato presenterà una dettagliata analisi di un settore in rapida evoluzione in tutti i suoi aspetti, caratterizzato dalla sua dimensione globale. Settore che, nelle sue dinamiche, riflette appieno le trasformazioni della politica commerciale internazionale e interpreta, spesso in maniera originale e innovativa, le istanze globali di sostenibilità ed è soggetto ai requisiti e normative più rigorose in termini di sicurezza, comfort, protezione dell'ambiente. Il mercato globale dei grandi yacht, del quale la cantieristica Italiana é autentica protagonista, dopo una fase di crescita contenuta, vive oggi una stagione di ottime performance tanto nei numeri di nuovi ordini , quanto nella crescita dimensionale e tecnologica delle unita in produzione.

Si può ricordare con piacere che numerosi attori di caratura mondiale di questo settore hanno sede nel comprensorio Spezzino. Sul piano della normativa internazionale, i requisiti in termini di sicurezza e ambientali, dettati a livello internazionale dal IMO, caratterizzano sempre piu la progettazione e costruzione dei grandi yacht.

Seguirà dibattito, con la partecipazione di Autorità Civili e Militari e di illustri rappresentanti delle Istituzioni e del mondo imprenditoriale.



I temi trattati possono essere di particolare interesse per gli amministratori locali e gli operatori dei settori nautico, cantieristico, turistico e commerciale del comprensorio. Per gli Allievi della Scuola di Ingegneria Navale e Nautica la Conferenza costituisce occasione imperdibile per prendere diretta conoscenza con il Settore ed alcuni dei suoi più qualificati protagonisti. La cittadinanza è invitata a partecipare. Per ragioni organizzative è gentilmente richiesta la registrazione all'evento inviando una mail alla Sezione Atena della Spezia: laspezia@atenanazionale.it