La Spezia - Le scuole in tutta la Liguria riapriranno solo da mercoledì per lasciare il tempo agli istituti di dotarsi di tutti gli strumenti di prevenzione previsti dalle norme. Tutti i dettagli nel corso del punto stampa delle 18.30.



In una nota diffusa dalla Provincia della Spezia si legge: "Una scelta di prudenza per consentire a tutti gli istituti scolastici di dotarsi di tutti gli strumenti di prevenzione previsti dalle norme, compiere una necessaria sanificazione e avere in dotazione i disinfettanti".