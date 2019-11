Le scuole migliori? Il Pacinotti a Spezia e il Rossi a Massa

La Spezia - Il miglior Liceo Classico a Massa, il miglior scientifico alla Spezia. C'è sostanziale equilibrio nelle due province fra gli istituiti giudicati dal rapporto “Eduscopio” della Fondazione Agnelli che anche quest'anno ha classificato oltre 7.300 scuole mettendo a confronto gli esiti universitari e lavorativi di quasi un milione e trecentomila diplomati.

Uno strumento in più quindi per l'oltre mezzo milione di studenti di terza media che dalle prossime settimane saranno coinvolti negli open day dei vari istituti superiori e nella ricerca della “scuola giusta” per le proprie esigenze.

Il progetto, giunto alla sua sesta edizione, individua due macro aree, la prima – basata sulle performance dei ragazzi al primo anno del corso di laurea - rivolta a che pensa di voler proseguire gli studi dopo le superiori e quindi avere una formazione indirizzata alla carriera universitaria, e una seconda che guarda invece al mondo del lavoro dopo la scuola evidenziando l'indice di occupazione dei diplomati.



I risultati in un raggio di 30 chilometri dalla nostra città, vedono dunque primeggiare il Pacinotti fra i licei scientifici delle due province con un indice del 78,46% (ottenuta dalla media dei voti e dei crediti ottenuti) il più alto di tutti gli istituti censiti. Sul secondo gradino del podio c'è invece il classico Pellegrino Rossi di Massa con il 77,05% mentre il Casini di spezia con il 65,04 occupa il terzo posto primeggiando nella categoria nei professionali per “Servizi”.

Guardando alle altre categorie nella categorie delle “Scienze umane” il Mazzini di Spezia risulta il migliore con il 54,07% mentre il risulta essere il miglior linguistico il Da Vinci di Pontremoli con il 62,83%. Il Fossati-Da Passano brilla come “Tecnico economico” (indice 46,54%) mentre il Belmesseri di Pontremoli ha l'indice migliore come “Tecnico tecnologico”.

Nella sezione rivolta al mondo del lavoro, il Toniolo (Is Meucci) di Massa primeggia nella categoria “Tecnico-economico” mentre il Capellini-Sauro di Spezia ha l'indice migliore come “Tecnico – tecnologico”. Lo spezzino Chiodo infine è il miglior istituto fra i professionali che formano in “Industria e artigianato”.