Le processioni restano sospese

La Spezia - Da sempre, in diocesi, il mese di maggio e quelli seguenti del periodo estivo sono caratterizzati da un numero elevato di processioni, segno tangibile delle devozioni e della pietà religiosa del popolo di Dio. A cominciare da quelle del “Corpus Domini”, solennità che si celebra il 14 giugno. Quest’anno le processioni non si potranno tenere, in alcun luogo, in quanto sospese a conseguenza dei divieti di assembramento imposti dalle restrizioni vigenti. Nella disposizioni impartite dal vescovo, in applicazione del protocollo d’intesa nazionale, si stabilisce con chiarezza che le processioni non devono essere fatte. Per quanto riguarda le feste patronali, esse si svolgeranno “con le sole celebrazioni liturgiche all’interno dell’edificio sacro o degli spazi esterni appositamente delimitati, e predisposti nel rispetto della normativa del distanziamento”: Per quanto riguarda Cresime e Prime Comunioni, i vescovi della Liguria hanno unitariamente disposto che “non riprendano prima del mese di settembre”.