Le palme della Morin... cento anni fa

Immagini di ieri. Oggi è tutto cambiato e qualche audace crocerista arriva ad abbracciare le palme ormai cresciute.

La Spezia - Un colpo d'occhio di esattamente cento anni fa. Ecco come si presentava Passeggiata Morin nel 1919. Le palme all'epoca dovevano ancora crescere. La passeggiata è decisamente diversa e anche se il fascino del bianco e nero della grande apertura sul mare in questa immagine racconta una storia lontana oggi suscita un gran fascino tra quanti arrivano alla Spezia.

A rimanere più colpiti sono i crocieristi che per raggiungere il centro città, prima, si avventurano in Passeggiata Morin e qualche audace al Molo Italia. Non di rado e nelle giornate assolate in molti si fermano tra le palme per scattare e farsi immortalare nelle foto da buttare subito sui social. A volte, i turisti si concedono anche posizioni "estreme" con audaci crocieriste che abbracciano le palme. Qualcun altro invece si mette con le braccia aperte come per mostrare quanto è grande il mare, oppure il Ponte Revel alle sue spalle.

Scatti di ieri e di oggi.