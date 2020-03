Le offerte di DemoseNaMan già destinate al Sant'Andrea

La Spezia - Una sonda Tee per le ecofrafie destinate alla medicina d'urgenza, un ecografo per il reparto di anestesia e rianimazione consegnato questa stessa mattina, sei carrelli usati per il supporto medicale, cinque ventilatori polmonari autoregolanti e due respiratori. A soli undici giorni dalla nascita di #DemoseNaMan, la prima (ma non la sola) campagna di raccolta fondi dall'inizio della pandemia, pensata per aituare l'ospedale Sant'Andrea a dotarsi nel più breve tempo possibile di una serie di macchinari vitali in questo durissimo momento, ha già portato all'obiettivo per cui era stata organizzata. Con oltre 100mila euro di sottoscrizioni è stato possibile provvedere subito a effettuare gli ordini dei materiali necessari indicatici dall’Asl e dai responsabili della terapia intensiva. E così anche i letti sono stati sostituiti da materiale prioritario e immediatamente disponibile. "Nei prossimi giorni provvederemo all’ordine del dispositivo di emergenza ALS di cui attendiamo conferma dell’immediata disponibilità - spiegano Cecilia e Anna che hanno seguito con passione il progetto di solidarietà dal principio -. Rimane una piccolissima cifra, che terminata questa prima fase, su indicazione di ASL e reparto procederemo a destinare. Il nostro obiettivo era quello di raccogliere in pochi giorni una somma di denaro che ci permettesse di aiutare concretamente e nei tempi più rapidi possibili il nostro ospedale. Un piccolo gesto ha fatto la differenza. Ringraziamo dal profondo del cuore ogni singola goccia che ha reso possibile tutto ciò".