Le navette sospese fanno arrabbiare tutti

La Spezia - Dopo i tassisti, anche gli affittacamere intervengono sulla vicenda della sospensione del servizio di navetta dai parcheggi di interscambio al centro città e sulla nota diramata da risposta data da Atc. “Non vogliamo entrare in polemiche inutili, prive di interesse per noi operatori - dichiara Ilaria Mazzilli, Presidente del Consorzio Welcome To La Spezia che raggruppa la quasi totalità degli affittacamere che operano nel centro storico della città -, ma ci preme ribadire che, nella riunione tenutasi nella sala multimediale del Comune della Spezia lo scorso 21 maggio, alla quale era presente per noi il past president Roberto Cozzani, era stato sollevato il problema delle navette ed era stato assicurato dall'azienda e dal Comune della Spezia per l’estate 2019 ormai alle porte, la prosecuzione del servizio; servizio che riteniamo indispensabile per una migliore mobilità per turisti, lavoratori e residenti. Il Consorzio fa appello all’amministrazione comunale per il mantenimento degli impegni assunti e per il ripristino del servizio di navetta.