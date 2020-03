Le migliori app per videochiamarsi e sconfiggere la noia

La Spezia - A una settimana dall'avvio delle misure restrittive in tutta Italia per contenere la diffusione del coronavirus gli italiani hanno già escogitato diversi modi originali per passare e scandire il tempo. I flash mob che sono andati in scena nel corso del fine settimana alle 12, alle 18 e alle 21 sono stati il chiaro tentativo di esorcizzare la paura e manifestare la propria vicinanza a chi è in prima linea nella lotta al Covid-19.

L'impossibilità di uscire di casa e di incontrare i propri amici non ha certo frenato la voglia di condividere e stare insieme. In molti si sono dati appuntamento videotelefonico per l'aperitivo di venerdì e sabato scorsi, poi la voglia di evasione ha allargato il cerchio delle persone coinvolte sino a cercare di effettuare videochiamate con decine di amici, reclusi in casa a poche centinaia di metri oppure distanti migliaia di chilometri, incuriositi e preoccupati per quello che sta avvenendo in Italia e in Europa.



Tra le applicazioni maggiormente utilizzate alla bisogna c'è ovviamente WhatsApp, regina incontrastata della messaggistica quotidiana degli italiani e non solo. La app è inoltre gratuita, supportata da ogni tipologia di smartphone e molto semplice da utilizzare. La qualità della videochiamata è buona, ma è limitata a quattro persone alla volta e non è possibile utilizzare la funzione nella versione web.

Si sta facendo largo anche Duo, di Google, pre-installata su tutti i dispositivi Android e compatibile anche con gli Apple. Si può usare anche da desktop e consente la video conversazione fino a 8 persone alla volta. Google offre anche Hangouts che consente di contattare fino a 100 persone in contemporanea.



Non tramonta, ed anzi tra le app più gettonate, la buona vecchia Skype, che può mettere in contatto ben cinquanta persone alla volta (mostrandone quattro) sia da smartphone sia da pc, con qualità decisamente migliore nel secondo caso.

Zoom contempla la possibilità di contattare 100 utenti contemporaneamente mostrandoli tutti, ma nella versione gratuita la chiamata è limitata a una durata di 40 minuti.

Tocca poi a Facebook Messenger che consente videochiamate tra utenti con la possibilità di aggiungerne sino a 50, ma senza l'interfaccia video.

Facetime è la app per i soli utilizzatori di sistemi operativi Apple, consente di videochiamare 32 utenti insieme ed è compatibile anche con i MeMoji.

Infine citiamo Houseparty, che collega fino a otto persone intrattenendole anche con minigiochi. La piattaforma è strutturata in spazi condivisi pubblici (che possono essere resi privati) e richiede la registrazione.