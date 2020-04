La Spezia - Domani mattina alle 10.30 la televisione diocesana Tele Liguria Sud trasmette in diretta la Messa festiva celebrata a porte chiuse dal vescovo Luigi Ernesto Palletti nella cattedrale di Cristo Re alla Spezia. Lo stesso avverrà domenica prossima, sempre alle 10.30. In seguito si valuterà in base all’eventuale riduzione delle attuali restrizioni.