Le lingue dell'uomo: rapporti biologici ed interculturali incontro con il professor Bertini

La Spezia - Il comitato della Spezia della Dante Alighieri in collaborazione con il Liceo Costa nella persona del professor Bertiniì consigliere dell'associazione propone un corso dal titolo : “Le lingue dell'uomo: rapporti biologici ed interculturali”. Il corso si propone di incentivare -seppur in modo indiretto- la pratica della multiculturalità e del plurilinguismo come indispensabili per una corretta visione scientifica della storia e della società umana incentivare la interdisciplinarietà, l'autoaggiornamento e la collaborazione fattiva fra discipline scientifiche e storico-linguistiche invitare a distinguere con efficacia aspetti ermeneutici, euristici,ideologici da aspetti linguistici e scientifici attestati iniziare un aggiornamento su strumenti e contenuti linguistici evidenziatisi negli ultimi trent'anni aumentare l'interesse per gli aspetti compositi, mutevoli e complessi di lingue antiche e attuali, condividere posizioni personali e proposte didattiche su quanto sopra.

Il corso si svolgerà fra la fine di novembre e la metà di dicembre 2019 diviso in tre incontri rispettivamente di Linguistica storica (dal latino alle romanze all'epoca attuale); riguardante i rapporti fra scienze biologiche e linguistica (le diverse posizioni degli esperti recenti in proposito); di applicabilità degli strumenti ricevuti anche alle lingue antiche e comunque alla didattica delle diverse discipline scolastiche, in un laboratorio didattico per il lavoro in classe e di autoaggiornamento condiviso fra gli iscritti al corso. L'ultimo incontro prevede anche una panoramica pratica sugli strumenti presenti on line che possono favorire o addirittura essere indispensabili per gli aspetti in questione, per cui è raccomandato il possesso di proprio tablet o i.pad o I.phone o Smartphone personale collegabile a Internet. I primi due incontri saranno lezioni

rontali di noti esperti della ricerca universitaria, proff. Patrizia Malgarini (LUMSA Roma) e Leonardo Fogassi (UniParma); l'ultimo sarà prodotto dagli iscritti stessi dopo brevi impostazioni tecniche e organizzative del coordinatore del corso, prof. Paolo Bertini del liceo "Costa". L'iniziativa si rivolge agli insegnanti di qualsiasi disciplina (anzi, si richiede gentilmente un atteggiamento di permeabilità e curiosità di tipo interdisciplinare) delle scuole superiori di primo e di secondo grado e di appassionati e/o uditori dei soci e ospiti della Dante



I tre incontri dureranno due ore ciascuno, nei giorni



22 novembre 16.30-18.3

6 dicembre

16.30-18.30

16 dicembre

16.30-18.30

il corso è completamente gratuito