Le “intenzioni” della Quaresima

La Spezia - Anche quest’anno il periodo della Quaresima è caratterizzato, in diocesi, dalle iniziative di carità, al cui significato fa riferimento il vescovo nel messaggio pubblicato qui sopra. I fedeli, in modo diretto oppure attraverso i cosiddetti “salvadanai” di cartone da restituire in parrocchia il Giovedì Santo, sono invitati ad offrire il frutto di qualche sacrificio affinché vada a sostegno di attività caritative e missionarie della diocesi. Per quanto riguarda le Missioni, il centro missionario ha

proposto al vescovo, che lo ha approvato, un sostegno in favore del religioso passionista padre Claudio Moscatelli, presente da molti anni in Kenya, nell’Africa orientale. Benché ormai molto anziano (essendo nato nel 1932 a Sesta Godano si avvicina infatti ai novant’anni) padre Claudio prosegue la sua attività missionaria e sono numerose le opere che sta ancora oggi realizzando.



Per quanto riguarda invece la Caritas diocesana, l’obiettivo indicato dal vescovo – che fa seguito ad alcune raccolte straordinarie svolte nei mesi scorsi – è quello di acquistare alimenti e medicinali a favore delle famiglie con bambini che sono alloggiate nelle strutture presenti in diocesi. Purtroppo la situazione economica resta seria, e sono molte le famiglie in difficoltà. A questo riguardo, vale la pena sottolineare come la Caritas diocesana abbia continuato la sua attività anche nella settimana caratterizzata dall’ordinanza regionale “coronavirus”. Tutti i servizi sono rimasti attivi anche se con nuove modalità. In particolare sono stati e restano aperti gli empori della solidarietà alla Spezia e a Sarzana: soltanto, l’accesso viene limitato per evitare assembramenti. Operativo resta sempre il Centro d’ascolto: in ogni caso, qualora l’emergenza

proseguisse, chi ne avesse bisogno è pregato di effettuare via telefono un primo contatto, al numero 0187.731601. Anche le mense gratuite per le persone indigenti hanno continuato ad operare, sia pure con le precauzioni del caso. A sua volta, un’unita operativa della Croce Rossa ha svolto nei giorni scorsi alcuni incontri nelle strutture d’accoglienza della Caritas allo scopo di informare al meglio gli ospiti non italiani riguardo alla situazione che si è determinata.



