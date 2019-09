Le fughe verso altre Asl si combattono anche con il teatro

La Spezia - Contrastare la fuga verso i centri di natalità di altre regioni e dare un aiuto alle famiglie che non riescono ad avere figli. Questi i principi delle iniziative organizzate da un pool di associazioni che sostengono la procreazione medicale assistita che alla Spezia vanta un centro d’eccellenza di I livello. Le associazioni che promuovono queste iniziative, che si terranno il 25 ottobre, sono “In cerca di un bebè”, “La cicogna distratta”, “Adel”, “Le spugne”.

L’impegno di questi gruppi, come detto, nasce dalla necessità di sostenere il centro e hanno studiato anche un piano di fattibilità per arginare anche il fenomeno delle fughe in altre regioni. Il piano prevede: “L’acquisto di apparecchiature elettromedicali per circa 200mila euro ovvero di un contratto di affitto annuale alla ditta produttrice ed istallatrice - si legge in una nota -, individuazione degli spazi all’interno dell’ospedale che seguano le direttive regionali per i centri di secondo livello, Investimento sul personale con l’assunzione di: 2 oppure 3 medici, 2 biologi, 2 ostetriche. Infine l’attivazione delle Procedure per il suo accreditamento nazionale del centro. Tale investimento potrebbe in poco tempo far risparmiare e invertendo la tendenza con fughe passive potrebbe far guadagnare all’Azienda ASL 5 importanti somme di denaro che potrebbero essere reinvestite in ampliamenti e miglioramenti”.



L’analisi della natalità in Italia. Nel 2018 ci sono state in Italia circa 15mila nascite in meno rispetto all’anno precedente (differenza 2016-2017: -3,2%).

Siamo sotto il mezzo milione per il terzo anno consecutivo (nel 2017 sono nati 458.000 bambini contro i 463.000 del 2016). Neanche le famiglie straniere sono riuscite ad arginare il trend negativo, considerato che anche la loro natalità è in calo.

Di contro aumentano i decessi ed i giovani italiani tendono ad emigrare all’estero.

La nostra popolazione è calata a 60 milioni di residenti.

Il numero di decessi nel 2017 è stato di 649.061, superiore di 33.800 unità rispetto al 2016. Tale numero di decessi rappresenta il valore più elevato dal 1945.

La tendenza descritta è in linea con l’aumento che ci si attende da una popolazione che invecchia.

La Regione Liguria detiene da anni il primato italiano di decrescita della popolazione dovuta in parte alle condizioni socio economiche ma anche ad un aumento significativo dell’infertilità sia maschile che femminile.

Il numero medio di figli per donna è di 1,34 e che l’età media al primo parto è 31,8 anni. In Italia il picco positivo delle nascite risale ormai a oltre mezzo secolo fa agli anni del baby boom tra il 1964-65 e la diminuzione così drastica delle nascite è in parte dovuto all’uscita dall’età riproduttiva di tali generazioni.

"Tuttavia tale minimo storico - si legge in una nota delle associazioni - deve farci auspicare interventi a sostegno della natalità sia di tipo socio economico e fiscale che rimetta le famiglie al centro della politica, poiché la crescita demografica è il cuore del futuro del Paese, sia di tipo sanitario, una sorta di piano Marshall per la ripresa della natalità con investimenti che favoriscano la creazione di Centri di Procreazione assistita e che tali centri siano inseriti e finanziati all’interno dei livelli essenziali di assistenza. Il progetto si propone in tal senso sul territorio della Asl5 spezzino".



La situazione spezzina. Nel 2013 la ASL 5 Spezzino ha istituito un Centro di Pma di I livello ha deliberato di assegnare alla struttura: la dirigenza medica alla dottoressa Rosita Piscopo, un biologo il dottor Di Paola e un’ostetrica.

I macchinari necessari sono stati acquistati con donazioni benefiche dall’Associazione “In cerca di un bebè” ed il centro collocato presso l’ospedale di Sarzana.

Il Centro è stato censito a livello regionale ed iscritto nell’elenco dei Centri di Pma italiani del Ministero della Sanità, riconosciuto quindi a livello nazionale come Centro pubblico di Pma ( unico centro pubblico di I livello in Regione Liguria).

Il Centro esegue diagnosi e terapia di primo livello di Pma ( inseminazioni intrauterine con seme omologo). Tale procedura è applicabile soltanto per sterilità così detta “inspiegata” e per sterilità di basso grado maschile.

Quando invece le cause di sterilità siano “spiegate”, e cioè ci sia una vera causa oppure la stessa sia di origine maschile di medio-alto grado, occorre applicare tecniche più complesse ( Fivet- Icsi- Tesa) che sono presenti nei Centri di II – III livello.

In Liguria ci sono due centri con tali caratteristiche: San Martino e Ospedale Evangelico. Tali centri non sono meta dei cittadini spezzini che difficilmente migrano verso altri Ospedali liguri ed anche perché tali Centri sopra citati hanno mediamente 18 mesi di lista di attesa.

Pertanto si assiste ad una migrazione degli assistiti della ASL5 verso i Centri della Toscana, prevalentemente, ma anche della Lombardia e dell’Emilia-Romagna.

Si ricorda che le prestazioni fuori regione costano all’ASL 5 il doppio di quello che costerebbero se venissero effettuate in Liguria.

Nel 2017 l’Asl 5 Spezzino ha speso circa 500mila euro solo alla Regione Toscana per le fughe degli assistiti per Pms di secondo livello. Mancano i dati di quanto abbia speso per fughe anche in altre regioni.



Il centro, attualmente collocato all’Ospedale di Sarzana, è costituito da: un ambulatorio medico dotato di letto ginecologico ed ecografo con sonde endovaginale ed addominale, due postazioni computer, arredi; un laboratorio seminologico dotato di: cappa a flusso laminare, micopipettatore, microscopio ottico, centrifuga, bagno termostatico, termostato, una postazione computer, arredi; un locale per la raccolta del liquido seminale, un magazzino. Tutte le apparecchiature del laboratorio seminologico sono state acquistate con la donazione dell’associazione “In cerca di un bebè” che ha organizzato svariate iniziative di beneficenza.



Tra queste, come detto, ci sono quelle di ottobre quando verrà portato in scena da medici, infermieri e ostetriche “Fallo antico” tratto dal teatro di Aristofane. La regia è affidata a Roberto Cariola e l’incasso devoluto al centro Pma dell’Asl 5. Successivamente verrà presentato il libro “Parole fertili” edito da mondadori alla presenza dell’autrice, Cristina Cenci, antropologa dell’Università di Roma.



Alla presentazione del libro saranno presenti la direttrice sanitaria dell’asl 5 spezzino Antonietta Banchero, Fulvio Biasotti presidente dell’associazione “In cerca di un Bebè”, Gaia Fabbri della libreria Liberi tutti che presenterà’ la professoressa Cenci mentre Alessandra Bianchi che leggerà alcuni brani tratti da “Parole Fertili”.