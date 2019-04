Le fondazioni Carispezia, Carige e De Mari firmano un patto per il sostegno al territorio della Liguria

La Spezia - Le tre fondazioni di origine bancaria liguri collaboreranno per promuovere iniziative comuni a favore del territorio della Liguria, ottimizzare le risorse e garantire alle rispettive comunità e istituzioni una visione sinergica e coordinata: è il risultato della convenzione recentemente sottoscritta da Fondazione Carige, Fondazione Carispezia e Fondazione De Mari.

La convenzione prevede che le tre Fondazioni, in quanto portatrici di un patrimonio di conoscenza, esperienza e valori condivisi nell’interesse del territorio ligure, si impegneranno a cooperare per perseguire le rispettive missioni e finalità in uno spirito di attenzione verso le necessità sociali di tale territorio e di convergenza rispetto alle priorità indicate dalle organizzazioni del Terzo Settore e dalle amministrazioni e istituzioni locali.

Nello specifico, potranno valutare la realizzazione di bandi congiunti per sostenere iniziative meritevoli in campo sociale e culturale, con ricadute su tutti i territori di competenza; prevedere la co-progettazione di interventi proposti da terzi; attivare la valutazione congiunta di progetti finalizzati allo sviluppo del territorio ligure, attraverso la partecipazione a programmi di finanziamento promossi da enti internazionali e nazionali o il sostegno alle iniziative coordinate da Acri; valorizzare sull’intero territorio regionale gli interventi promossi da Cassa depositi e prestiti, individuando ove possibile adeguate modalità di reciproca partecipazione e collaborazione.

Per quanto riguarda il 2019, tenuto conto della comune volontà di attivare sin da subito la collaborazione, le tre Fondazioni intendono sviluppare in maniera congiunta alcune iniziative già in essere, come: il sostegno al Fondo Nazionale per il Contrasto della Povertà Educativa Minorile ? iniziativa messa in campo dalle Fondazioni di origine bancaria con il coordinamento dell’Acri, e dal Governo per contrastare un fenomeno crescente a livello nazionale ? e ai relativi progetti con ricaduta sul territorio ligure, il progetto “Genova”, originato dalla condivisa esigenza di portare un contributo concreto alla città di Genova, colpita dal tragico evento del Ponte Morandi, attraverso un intervento congiunto attualmente in fase di studio, in collaborazione con l’Amministrazione cittadina e il Bando InTreCCCi, promosso in collaborazione con Compagnia di San Paolo e in fase di avvio, volto a supportare iniziative a sostegno della domiciliarità anche sul territorio ligure.