La Spezia - Nel santuario di Gaggiola, alla Spezia, stanno per iniziare le feste annuali in onore di Sant’Antonio di Padova, che si svilupperanno per quattro giorni, a da giovedì prossimo tredici giugno sino a domenica. Giovedì, festa liturgica del santo, alle 18 presiederà la celebrazione della Messa il vescovo diocesano Luigi Ernesto Palletti. Alle 16 celebra invece il parroco di San Francesco a Fossitermi don Fabrizio Ferrari con i suoi parrocchiani. Le Messe saranno comunque a tutte le ore del giorno. Per la prima volta quest’anno parteciperà alle celebrazioni il ministro provinciale dei Frati francescani per il Nord Italia, padre Enzo Maggioni, che è stato eletto a questo impegnativo ufficio appena il mese scorso. Padre Enzo presiederà la celebrazione liturgica sabato prossimo alle 18. Il momento più significativo e commovente di ogni celebrazione è sempre quello dedicato alla benedizione dei bambini. Secondo la tradizione, al termine di ogni celebrazione i bambini dispongono di un momento riservato a loro, in cui diventano i protagonisti davanti alla statua del Santo. Si tratta di bimbi di pochi anni, oppure di ragazzi già sulla soglia dell’adolescenza, che vengono affidati alla protezione di Sant' Antonio dalle mamme e dalle nonne, non senza qualche trepidazione. Negli spazi intorno alla chiesa si susseguono, inoltre, dal mezzogiorno del 13 alla sera del 16, le diverse manifestazioni della Sagra popolare. Sono due momenti che si fondono nell’unico sentimento di devozione per il santo di Padova. Quest’anno poi in tutte le iniziative, accanto ai poveri e alle Missioni, verrà dato un particolare risalto al tema dell’Ecologia, con riferimento alla Lettera Enciclica di Papa Francesco dal titolo “Laudato sii”.