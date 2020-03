Le femministe spezzine cancellano le iniziative: "Emergenza ha intensificato il razzismo di genere"

La Spezia - "A causa del recente decreto in materia di contenimento dell'emergenza da Covid-19, recante restrizioni e il divieto di qualsiasi manifestazione pubblica, siamo costrette ad annullare tutti gli eventi previsti in vista e durante le giornate di mobilitazione e sciopero globale transfemminista. Anche in un momento di crisi e grande confusione come questo, non dimentichiamo qual è il senso della mobilitazione femminista e transfemminista dell'8 e 9 marzo, contro la violenza di genere, dei generi e la violenza maschile sulle donne". L'annuncio arriva da "Non una di meno" della Spezia che dunque si allinea alla lunga serie di cancellazioni delle iniziative previste per questo mese: "La gestione emergenziale del rischio di contagio ha reso evidenti soprattutto le conseguenze che in questi anni sono state prodotte dallo smantellamento del welfare e dal definanziamento della sanità pubblica in favore di quella privata: i lavori che garantiscono la riproduzione sociale sono indispensabili, ma continuano a non essere riconosciuti mentre il loro sfruttamento viene intensificato".



"Per questo, da quando sono partite le ordinanze, ben prima che lo sciopero del 9 marzo e le manifestazioni pubbliche fossero vietate - continuano -, ci siamo chieste come ripensare le sue forme, sapendo che l’astensione dal lavoro sarebbe stata per tutte queste donne un sacrificio troppo grande e che l’interruzione delle attività riproduttive può essere impossibile per chi è obbligata a gestire con il proprio lavoro di cura il rischio del contagio, in assenza di qualsiasi supporto pubblico. Nel corso di questa emergenza, la violenza maschile e di genere, che dall’inizio dell’anno in Italia ha ucciso quindici donne, di cui sei donne trans, non si è fermata. Anzi, le quarantene rischiano di esasperare la violenza domestica. Continueremo a lottare perché queste condizioni non rimangano invisibili e affinché ciascuna possa sottrarsi al ricatto della violenza. Oggi più che mai reclamiamo un welfare universale e un reddito di autodeterminazione, perché non siamo più disposte a farci carico del lavoro di cura, gratuito o mal pagato, che svolgiamo ogni giorno".



Secondo le attiviste l’emergenza ha intensificato il razzismo: "Quello di chi occupa ruoli istituzionali e quello nelle strade con aggressioni contro le persone di origine straniera. Le limitazioni alle manifestazioni e alle assemblee pubbliche che oggi sono motivati dal rischio di contagio ieri avevano ? e domani continueranno ad avere ? la faccia ordinaria dei decreti sicurezza. Non faremo un passo indietro nel richiederne l’abolizione, nel rivendicare un permesso di soggiorno europeo senza condizioni e nel denunciare la violenza che si consuma lungo i confini e nei CPR. Non dimentichiamo le nostre sorelle, perché ci vogliamo vive e in salute. Ci stiamo organizzando per dare risalto comunque - almeno mediaticamente - alle due giornate, troveremo il modo di farci sentire! Lo faremo perché ci muove l’urgenza di fare sentire la nostra voce contro la violenza di una società che ci sfrutta, ci opprime e ci uccide".