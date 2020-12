Le donne di Confartigianato a fianco di Ail

La Spezia - Anche quest’anno Confartigianato Donne Impresa ha partecipato alla raccolta fondi a favore dell’AIL Associazione Italiana Lucemie linfomi e mieloma con la vendita sotto i portici di via Veneto e in piazza Beverini delle Stelle di Natale, il ricavato della vendita è devoluto all’associazione che da anni si occupa di assistere i malati in un percorso di cure complesso nel quale il malato spesso sente la propria fragilità. Il gruppo donne di Confartigianato da sempre aiuta e sostiene progetti e azioni per il sociale, in quest’anno di grande difficoltà per tutti, vogliono lanciare un segnale: nonostante sia necessario mantenere la distanza interpersonale, ci stringiamo attorno a chi lotta ogni giorno per la vita. Per l'occasione la funzionaria Antonella Simone e il membro di giunta Confartigianato Antonella Mariotti hanno consegnato a Simonetta Bonati presidentessa dell’Ail “Francesca Lanzone” della Spezia un contributo delle donne.