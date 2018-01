Le docenti diplomate incontrano Peracchini: "Violato l'articolo 3"

Una delegazione delle insegnanti a Palazzo Civico, dove hanno ricevuto la solidarietà del primo cittadino.

La Spezia - Hanno varcato l'uscita di Palazzo Civico con più convinzione di quando erano entrate. Le insegnanti diplomate spezzine, estromesse dalle Graduatorie a esaurimento da una recente sentenza del Consiglio di Stato, ieri pomeriggio sono state accolte dal sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini, e hanno così trovato la considerazione che da settimane richiedono alle istituzioni dello Stato (leggi qui).

"Il primo cittadino ci ha esortate a non mollare e a proseguire nella nostra lotta a tutti i livelli, spingendoci sino alla Corte europea di giustizia e alla Corte costituzionale. D'altronde - riporta Eleonora Fresco, portavoce del coordinamento sorto spontaneamente con le colleghe spezzine - si prefigura la violazione dell'articolo 3 della Costituzione. Il problema vero, infatti, non è avere o meno la laurea, ma il fatto che per alcune di noi quella conseguita è stata sufficiente per diventare di ruolo, mentre per noi non è abilitante. Un decreto dell'allora ministro Gelmini ha tolto la possibilità per chi esce da Scienze della formazione di avere gli stessi diritti che hanno avuto altre persone. Non c'è l'uguaglianza di fronte alla legge che è prevista dalla carta costituzionale: alcune sono diventate di ruolo con sentenza passata in giudicato, altre sono nelle Graduatorie a esaurimento con riserva e in alcuni casi non c'è nemmeno questo".



Una situazione a dir poco ingarbugliata, quella che interessa migliaia di insegnanti in tutta Italia. Senza dimenticare quanto questa incertezza possa influire sugli studenti e sulla qualità della vita delle famiglie delle docenti.

Alla Spezia si è svolto l'incontro con il sindaco, ma anche a livello nazionale proseguono le riunioni del coordinamento per individuare eventuali forme di protesta e date di sciopero, ma anche per incontrare sigle sindacali e partiti politici interessati a prendere in carico la situazione.