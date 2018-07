Le celebrazioni religiose per la solennità di San Giacomo a Levanto

La Spezia - Il vescovo diocesano Luigi Ernesto Palletti presiederà anche quest’anno, nella serata di mercoledì, i vespri e la processione nella “festa del mare” di Levanto, legata alla devozione per l’apostolo san Giacomo e giunta al suo mezzo secolo di vita. L’apertura della celebrazione è fissata comunque per la mattina di martedì, con l’arrivo dei primi gruppi in costume e una sfilata nel centro del paese. Nel tardo pomeriggio si svolge la prima rievocazione storica con tutti i “figuranti”. La serata sarà poi dedicata ai tradizionali tornei medievali in piazza Cavour: i giochi di spada, le magìe degli sbandieratori, le competizioni di tiro alla fune. Il 25 luglio, celebrazioni religiose per tutto il giorno. La sera, dopo i Vespri cantati alle 20.45 nella chiesa parrocchiale, la processione, aperta dalla statua del santo e dai caratteristici crocefissi in legno portati a braccia dai membri delle confraternite di tutta la Liguria, percorre il paese e termina il suo cammino sulla passeggiata a mare, presso lo scoglio della Pietra. Al centro del golfo, nella suggestiva cornice di diecimila lumini galleggianti, sarà deposta in acqua una corona in onore dei caduti e dei dispersi. Il logo di quest’anno della festa è stato ideato dall’architetto levantese Simone Faleri.