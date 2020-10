Le celebrazioni di Ognissanti in diocesi

La Spezia - Domenica prossima primo novembre, solennità di Ognissanti, il vescovo diocesano Luigi Ernesto Palletti celebrerà la Messa pontificale alle 10.30 alla Spezia, nella cattedrale di Cristo Re, ed alle 18 a Sarzana, nella basilica concattedrale di Santa Maria Assunta. Ricordiamo che la ricorrenza del primo novembre è stata proclamata da Papa Francesco “Giornata della santificazione universale”. In questa circostanza, per quanto riguarda la parrocchia di Cristo Re della cattedrale della Spezia, il vescovo conferirà le Cresime a un primo gruppo di ragazzi e ragazze del catechismo. Al secondo gruppo la Cresima sarà conferita a fine novembre, in occasione della festa patronale di Cristo re dell’Universo. Il giorno successivo, Commemorazione dei fedeli defunti, monsignor Palletti sarà alle 10 al cimitero urbano dei Boschetti, alla Spezia, per celebrare nella cappella di Cristo Redentore la Messa in suffragio di tutti i defunti e per benedire le corone ai caduti. Nel pomeriggio alle 15 celebrerà la Messa a Sarzana, nella cappella dei vescovi e dei canonici.Tutte queste celebrazioni saranno svolte secondo le regole di distanziamento sociale, sia all’interno sia all’esterno delle chiese e delle cappelle, e con il divieto di ogni assembramento.