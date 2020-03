Le attività cinesi spezzine donano 2mila mascherine

La Spezia - Le attività commerciali cinesi presenti alla Spezia ai apprestano a donare alla città 2mila mascherine per proteggersi dal contagio del coronavirus. I dispositivi saranno consegnati alla cittadinanza lunedì 16 marzo dalle 10.00 al Ristorante Mivà, in Via dei Mille 53. "Si prega di non ammassarsi uno con l’altro ma di rispettare le norme igienico sanitarie, rispettando un metro di distanza alla distribuzione. Ogni persona potrà avere tre mascherine da usare per conto proprio, fino ad esaurimento scorte", spiegano i promotori dell'iniziativa. Intanto nelle scorse ore è partita per l'Italia la prima parte delle 40mila mascherine donate al capoluogo spezzino dalla città di Nanchino (QUI). Le attività commerciali cinesi hanno altresì avviato una raccolta fondi destinata al Sant'Andrea che ha superato gli 8mila euro e che continua a crescere.