Le arance contro il cancro con la sponda del Liceo Costa

La Spezia - Torna anche quest’anno venerdì 24 gennaio 2020 l’iniziativa di AIRC, Cancro io ti boccio, un percorso didattico proposto alle scuole di ogni ordine e grado, per “dare una lezione al cancro” coinvolgendo i ragazzi in un’esperienza unica di volontariato, con la distribuzione a scuola delle Arance della Salute®. L’occasione per unire studenti e insegnanti in una giornata di impegno civico, promuovendo la cittadinanza attiva, il valore della ricerca scientifica e della sana alimentazione.



Da oltre 15 anni, più di 900 scuole si uniscono ai volontari di AIRC per distribuire arance rosse italiane, in reticelle da 2,5 kg, a fronte di un contributo associativo di 9 euro: il ricavato viene usato per finanziare i progetti di ricerca più innovativi svolti nelle principali istituzioni italiane e per assegnare borse di studio a giovani laureati che si vogliono specializzare in oncologia.

Anche quest'anno il Liceo classico Costa si fa promotore di questa iniziativa.

Venerdì 24 gennaio dalle ore 8.30 , gli studenti e la referente Prof.ssa Fabiola Lorusso, nell'ambito del Progetto Educazione alla Salute saranno presenti nell'androne del Costa in piazza Verdi 15 a disposizione per tutti quelli che vorranno con loro "partecipare a questa battaglia per vincere la guerra".