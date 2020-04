Le alfiere del patchwork donano oltre mille euro alla sanità spezzina

La Spezia - L’Associazione di Patchwork “Le Rose di Sharon”, a fianco della città della Spezia nella battaglia al coronavirus, ha deciso di donare eur 1.150,00 sul conto corrente dell’ASL5 attraverso la tesoriera Antonella Rebizzo. “Le Rose di Sharon” vogliono quindi unirsi agli sforzi della città per affrontare e superare questa emergenza, fornendo direttamente il proprio sostegno per contribuire all’acquisto dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale), così importanti in questi momenti drammatici.



L’Associazione senza fine di lucro è nata nel 2016 alla Spezia grazie all’iniziativa di Luisa Pranzo, Patrizia Bisio e Maria Luisa Acampora, a cui si è poi aggiunta Antonella Rebizzo, ed è composta da numerose socie che coltivano la stessa passione con l’obiettivo di promuovere e divulgare l’arte del Patchwork e del trapunto.



Le finalità dell’Associazione, al di là della promozione e diffusione dell’arte del patchwork, della divulgazione delle tecniche, della ideazione di progetti originali, è soprattutto quella di essere un punto di riferimento nel territorio spezzino per l’aggregazione sociale, coinvolgendo tutti i membri perché ognuno porti le proprie capacità ed esperienze, favorendo in tal modo la crescita dei singoli e dell’Associazione stessa, secondo il vero spirito del patchwork che è la condivisione.