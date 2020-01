Le Sardine spezzine: "Raccolta fime contro la strada per Almirante"

La Spezia - Le Sardine spezzine non si fermano. Chi pensava che si trattasse di un fuoco di paglia estinto con la manifestazione in Piazza Mentana si sbagliava. Nelle ultime settimane i ragazzi che hanno raccolto per primi il testimone del gruppo capitanato da Mattia Santori hanno partecipato a incontri in quel di Bologna e nella Capitale, prendendo contatti con le Sardine di tutta Italia, proponendo iniziative e tastando con mano la potenza dell'ultimo dei movimenti di piazza (in ordine cronologico).

Domani gli occhi di ogni sardina d'Italia saranno puntati sull'esito delle elezioni in Emilia-Romagna. Il governo non ne subirà eventuali conseguenze negative. Per le Sardine il discorso rischia di essere diverso.



"Dopo la manifestazione del 30 novembre - ha spiegato Federica Asaro, referente spezzina del movimento, nel corso dell'assemblea pubblica che si è svolta presso il Bar De Lisi nel pomeriggio - il gruppo si è ulteriormente ampliato, con la partecipazione di Giorgia, Giovanni, Paolo, Milo, Gabriella, Ciccio... ma non ci fermeremo qua...".

Se quello relativo alle adesioni è un auspicio, per quanto riguarda le iniziative del prossimo futuro Federica snocciola certezze.

"Nelle prossime settimane lanceremo la raccolta firme contro la proposta di intitolare una via a Giorgio Almirante. Faremo banchetto per dire no a questa provocazione", ha chiarito.

Immediato l'apprezzamento da parte degli altri partecipanti all'assemblea: "Stiamo assistendo a una deriva valoriale: riguardo alle intitolazioni di vie e piazze bisognerebbe avviare una seria riflessione", afferma un'attivista.



Le altre iniziative delle Sardine, oltre a una raccolta fondi per sostenere i prossimi appuntamenti e le relative spese, vedranno in particolare l'organizzazione di un incontro in mediateca, a metà febbraio, dal titolo "Un mare di parole". Sarà analizzato il linguaggio della società di internet con il presidente della Lidu, Lega internazionale diritti umani, Michele Marzulli, con lo scrittore Enrico Pandiani, con il poeta e studioso spezzino Francesco Terzago, con l'avvocato della famiglia Regeni, Alessandra Ballerini, e con Cathy La Torre di "Odiare ti costa".

Inoltre la delegazione spezzina parteciperà il 1° marzo all'evento regionale "Tutti sullo stesso treno", che, con un implicito riferimento ai treni utilizzati per la deportazione degli ebrei e dei prigionieri politici, porterà su un convoglio con vagoni tematici i partecipanti di tutta la Liguria verso Ventimiglia, città in cui è maggiormente sentito il problema della gestione dei flussi migratori.



Nel corso dell'assemblea c'è chi ha parlato della Sardine come di un "movimento di piazza che non si vedeva dal '68 e che per questo attira violenza su Facebook", ma anche chi le ha viste come la risposta migliore alla destra populista e alla sinistra frammentata: "non pro o contro un governo o dei partiti, ma contro l'idea di politica che non rispetta il dettato della Costituzione".



L'obiettivo annunciato per il movimento spezzino è quello di una assemblea al mese, coinvolgendo tutti, il più possibile: dai singoli alle associazioni. Resta il veto per i partiti, che avrebbero altrimenti portato alla fine delle Sardine nel giro di pochi giorni. Il movimento è nato libero e libero vuole rimanere.

"E' bello uscire dai social e incontrarsi - ha fatto notare un attivista, condividendo con gli altri di aver parlato con alcuni elettori della Lega di Salvini: "Non sono tutti fascisti, ma sono tutti impauriti, spaventati. Per questo rispondono con odio alla percezione della realtà che vivono".

Tra le missioni future c'è anche quella di coinvolgere chi ha sfiducia nei confronti della politica, però senza esagerare: "In fin dei conti rappresentiamo 2.800 persone, non possiamo prendere posizione su questioni troppo specifiche o su temi prettamente locali", hanno fatto notare alcuni.



Le iniziative delle prossime settimane, però, sono indispensabili: "Serve della sostanza per dare credibilità e interesse alle proposte di democrazia diretta rappresentativa che abbiamo proposto e che ha raccolto l'interesse del movimento nazionale".