Le Sardine: "Bella ciao, voce di resistenza e libertà contro ogni forma di violenza o sopruso"

La Spezia - In risposta al post del capogruppo leghista del consiglio comunale di Sarzana Emilio Iacopini "Un cecchino per chi canta Bella Ciao", il movimento delle Sardine spezzine interviene specificando alcuni aspetti legati al canto.



"Bella ciao è un canto popolare nato molto prima della guerra di liberazione. L’origine non è chiara, non se ne conosce l’autore e già molto prima della guerra ne esistevano parecchie versioni. Ci fu anche chi ipotizzò che fosse nato fra le mondine ma non è così: anche in questo caso fu un adattamento di un canto più antico.

Bella ciao si diffuse in tutto il mondo, nella versione definitiva che conosciamo, quando fu cantata al Festival mondiale della gioventù democratica di Praga nel 1947 e anni dopo, nel 1964, durante uno spettacolo al Festival dei due mondi di Spoleto, quando fu definitivamente consacrata come simbolo della Resistenza, perché in realtà durante la guerra partigiana non fu molto cantata ed era nota soltanto ad alcuni combattenti e in zone circoscritte divenendo infine famosa con le parole e il significato simbolico legato alla lotta di liberazione soltanto dopo, finito il conflitto.



Bella ciao rimane ancora oggi la canzone simbolo di rinascita, di libertà, anche intimamente liberatoria: canzone che unisce come uniscono i valori che esprime.

Essa ha un impeto istintivo, forte, un significato universale, che unisce e accomuna paesi e generazioni, è un canto che oggi non appartiene più soltanto agli italiani, perché parla al cuore di tutti e rappresenta la lotta contro ogni forma di oppressione, tanto è vero che è stata tradotta in più di quaranta lingue, conta innumerevoli arrangiamenti e le più diverse esecuzioni.

Nel 2013 fu intonata ad Istanbul nelle manifestazioni contro Erdogan, nel 2015 fu intonata in commemorazione delle vittime di Charlie Hebdo a Parigi, è stata adottata dai braccianti messicani in California, dai combattenti Curdi contro l’Isis e dagli Armeni dispersi nel mondo.



Dove c’è una piazza, dove c’è l’esigenza di una voce di resistenza e libertà contro ogni forma di violenza, di sopruso, di ingiustizia sociale, si canta Bella ciao. Oggi come ieri".