Le Pubbliche Assistenze abrogate da Mussolini rinacquero alla Spezia

La Spezia - Chiuse per decreto di Mussolini con la legge 84 del 12 febbraio 1930, i beni e le attività confluite nella Croce Rossa. Celebrate oggi per il grande impegno nei loro volontari durante l'emergenza Covid-19. C'è anche la storia delle Pubbliche Assistenze italiane nella ricorrenza del 25 aprile. E in mezzo c'è proprio la Spezia. In città si tenne infatti il congresso della rinascita: "Il 28 luglio 1946 a La Spezia furono 53 pubbliche assistenze, provenienti da Liguria, Toscana ed Emilia Romagna fecero risorgetela Federazione nazionale Pubbliche Assistenze", ricorda il sito dell'associazione. Primo presidente uno spezzino, Ezio Pontremoli.