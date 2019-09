Le Marine di quattordici Paesi Nato si addestrano alla Spezia

La Spezia - Lunedì scorso ha avuto il via l’esercitazione NATO Dynamic Move 2019 presso la Base Navale di La Spezia, organizzata dal Comando delle Forze di Contromisure Mine (MARICODRAG) che vede i propri specialisti impegnati in prima linea a stretto contatto con più di 60 ufficiali delle Marine di tutto il mondo, tra cui: USA, Belgio, Canada, Germania, Grecia, Inghilterra, Norvegia, Olanda, Polonia, Romania, Spagna, Turchia ed Algeria.



La Dynamic Move è classificata come CAX/CPX (Computer Assisted eXercise/Command Post eXercise) e rappresenta una delle più importanti esercitazioni nel settore della Guerra di Mine nel panorama dell’Alleanza Atlantica; finalizzata all’addestramento dei Command Staff, con l’ausilio di moderni software viene ricreato un ambiente complesso sottoposto a minaccia di mine, nonché tridimensionale, con implicazioni di carattere ambientale, climatologico, logistico ed operativo al fine di rendere l’ambiente virtuale quanto più possibile aderente alla realtà.



Oltre ad essere un fondamentale momento addestrativo, essa è inoltre propedeutica all’impiego degli staff internazionali imbarcati a bordo delle Unità aggregate ai gruppi navali standing della NATO (SNMCMG1 e SNMCMG2) e la loro certificazione a far parte delle NATO Response Forces (NRF). Giunta alla sua seconda edizione in Italia, è articolata su 2 appuntamenti annuali di cui il primo viene svolto presso le strutture della Scuola di Guerra di Mine Belga-Olandese (EGUERMIN) di Ostenda (Belgio) e il secondo presso MARICODRAG a La Spezia.



Quest’anno l’attività vede interessati gli staff di due CTF, due CTG e 4 CTU, nonchè la diretta partecipazione dello staff del CTG SNMCMG2. Nella finestra temporale di svolgimento dell’esercitazione, alla Flag Ship e ai Cacciamine del gruppo NATO viene inoltre offerto un modulo addestrativo sia nel campo della difesa passiva (presso il centro antincendio di MARICODRAG), che nel campo operativo da svolgere sia in porto che in mare a cura di MARICENDRAG.



Il Contrammiraglio Davide Berna, comandante di MARICODRAG, durante il discorso inaugurale ha rivolto parole di ringraziamento per la partecipazione e incoraggiamento verso tutti gli staff impegnati nell’esercitazione. Infine il Comandante Jesus Otero, in rappresentanza del NATO Maritime Commander (MARCOM), ha sottolineato a sua volta l’importanza di questo momento di crescita collettiva e di amalgama fra il personale specializzato delle singole Marine della NATO, auspicando una crescente partecipazione e coinvolgimento di tutti i Paesi del Mediterraneo.