Le 'Colazioni col sorriso' raccontate su Tv 2000

La Spezia - L’esperienza spezzina del gruppo “Colazioni col sorriso” è “sbarcata” giovedì scorso su TV 2000, la televisione nazionale della Conferenza episcopale italiana. Nel corso della trasmissione del mattino “ Bel tempo si spera”, infatti, il conduttore Mauro Mendolia ha intervistato in diretta Anna Iavazzo, fondatrice e coordinatrice di un gruppo di volontarie e di volontari vincenziani che ormai da circa cinque anni distribuisce ogni mattina colazioni calde e altri servizi alle persone senza fissa dimora. Non solo, in seguito all’emergenza provocata dall’epidemia di Covid–19 l’attività del gruppo “San Giovanni Bosco” si è ampliata, per cui, due sere la settimana, ora si occupa anche di distribuire la cena nella struttura che Caritas e Fondazione Carispezia mandano avanti nei pressi del campo sportivo “Montagna”. E non solo: è stata avviata un’altra bella esperienza quotidiana, la distribuzione gratuita di “borse” contenenti generi alimentari, consegnate a quanti ne facciamno richiesta. Questa esperienza è stata descritta, come le altre, dalle parole di Anna in diretta su TV 2000. Ogni pomeriggio alcuni volontari, con tutti gli adeguati sistemi di protezione, si sistemano sulla scalinata di accesso alla chiesa parrocchiale salesiana di Nostra Signora della Neve e lì attendono che chi passa, e ne ha bisogno, chieda una delle “borse”. La diocesi della Spezia – Sarzana – Brugnato ha già onorato le “Colazioni col sorriso” con l’assegnazione del premio diocesano della solidarietà, consegnato dal vescovo nel giorno dell’Epifania 2019. Il gruppo rappresenta una sintesi feconda tra l’esperienza di carità di San Vincenzo de’ Paoli e quella salesiana di San Giovanni Bosco. Come infatti Anna Iavazzo ha spiegato in tv, “Colazioni col sorriso” aderisce, come diversi altri gruppi in diocesi, al volontariato vincenziano, ma la sua attività è resa possibile grazie alle strutture della parrocchia e dell’oratorio salesiano di viale Garibaldi e di via Roma alla Spezia. Molto stretta, come si può immaginare, è inoltre la collaborazione con la Caritas diocesana. Ogni mattina, per chi è di turno, la sveglia è alle 5.10. Alle 5.30 c’è infatti l’Adorazione eucaristica nella chiesa della Neve, poi a partire dalle 6 c’è la distribuzione delle colazioni a chi viene dai treni o da una notte passata in strada. Per loro sono allestiti anche servizi di deposito bagagli e di lavanderia.