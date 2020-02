Lavori per la fibra ottica nel controviale Italia, cambia la viabilità

La Spezia - Il Servizio Mobilità del Comune della Spezia informa che per consentire i lavori relativi alla posa della di una nuova fibra ottica nel controviale di Viale Italia, fino a sabato 29 febbraio, dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 18 entrano in vigore i seguenti provvedimenti:



1. Divieto di fermata ambo i lati, eccetto i mezzi dell’impresa esecutrice in:



-Controviale di viale Italia lato numeri pari nel tratto compreso tra piazzale Duca Degli Abruzzi e via G. Doria



-Piazzale Duca Degli Abruzzi nel tratto compreso tra viale San Bartolomeo e il controviale di viale Italia



2. Divieto di transito eccetto i veicoli in uso all’impresa esecutrice dei lavori:



-Controviale di viale Italia lato numeri pari nel tratto compreso tra piazzale Duca Degli Abruzzi e via G. Doria



-Piazzale Duce Degli Abruzzi nel tratto compreso tra viale San Bartolomeo e controviale di viale Italia



Le misure viabilistiche dell’ordinanza saranno rese note mediante posa di adeguata segnaletica stradale.