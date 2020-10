Lavori in viale San Bartolomeo, Fontevivo e Valdellora, come cambia la viabilità

La Spezia - Il Servizio Mobilità del Comune della Spezia informa che per consentire la posa della condotta fognaria e la realizzazione dei relativi allacci in viale San Bartolomeo, fino al 25 ottobre prossimo, dalle ore 0,00 alle ore 24, entreranno in vigore i seguenti provvedimenti:



- Divieto di fermata in viale San Bartolomeo su albo i lati nel tratto compreso tra via Pitelli e il numero civico 821

- Senso unico alternato regolato da impianto semaforico in viale San Bartolomeo nel tratto compreso tra via Pitelli e il numero civico 817

- Limite massimo di velocità di 30 chilometri orari in viale San Bartolomeo nel tratto compreso tra via Pitelli e il numero civico 817, in via Pitelli e in via delle Casermette

- Divieto di transito in viale San Bartolomeo su corsia di svolta a destra direzione Pitelli nel tratto compreso tra metà intersezione via Pitelli per 40 metri direzione Lerici (area cantiere)

- Abrogazione in via Pitelli su corsia di svolta a sinistra in direzione Lerici

- Direzione obbligatoria diritto in via Pitelli area di intersezione con viale San Bartolomeo



Inoltre, fino al 13 novembre prossimo, verrà modificata la disciplina viabilistica per la realizzazione di un nuovo allaccio idrico in via Fontevivo, con divieto di fermata in prossimità della struttura Don Gnocchi lato mare, nel tratto compreso tra l’intersezione di ingresso all’istituto scolastico ‘G.Casini’ e con limite massimo di velocità di 30 chilometri orari in via Fontevivo.



Via Valdellora, via Aragone e via Crispi, fino al 31 maggio 2021, saranno interessate dai lavori per la realizzazione di una nuova condotta fognaria, quindi dai seguenti provvedimenti viabilistici:



- Divieto di fermata in via Crispi nel tratto compreso tra il numero civico 166 e il sottopasso ferroviario corsia direzione città

- Strettoia asimmetrica a destra in via Crispi nel tratto compreso tra il numero civico 158 e il sottopasso ferroviario direzione Valdellora

- Senso unico regolato da movieri in via Crispi tra il numero civico 158 e il numero civico 164

- Senso unico regolato da semaforo in via Crispi tra il numero civico 164 e il sottopasso ferroviario, e in via Valdellora dal sottopasso ferroviario per 20 metri in direzione Valdellora

- Limite massimo di velocità di 30 chilometri orari in via Crispi nel tratto compreso tra l’intersezione Largo Maestri del Lavoro e sottopasso ferroviario, in entrambe i sensi di marcia, e in via Valdellora in prossimità del sottopasso ferroviario, da 30 metri prima del cantiere