Lavori di antisismica, gli alunni delle medie spostati al Fossati

La Spezia - Trasferimento in arrivo per gli alunni della scuola media di Via Stradone D'Oria - dieci classi in tutto – per consentire l'esecuzioni di lavori per il miglioramento sismico della struttura su un progetto esecutivo approvato e appaltato dal Comune della Spezia. Quindici mesi complessivi di lavori (del valore di quasi un milione e mezzo) buona parte dei quali programmati nei periodi estivi, come sempre si cerca di fare quando c'è da mettere le scuole sotto i ferri. Ma parte del cantiere, per stare nei tempi, dovrà giocoforza dipanarsi anche nel corso dell'anno scolastico 2019/20, che si appresta a cominciare. Discorso che, in particolare, vale per l'ultimo piano del plesso – frutto di una sopraelevazione successiva -, quello appunto che ospita le dieci classi della scuola media (senza quindi interferire con la vita degli alunni delle nove classi di elementari).



Necessario quindi trasferire le ragazzine e i ragazzini delle scuole medie da un'altra parte. Il Comune della Spezia non ha nel suo portafoglio una struttura idonea a questo scopo. Di qui la stipula di un'intesa con la Provincia della Spezia per collocare gli alunni nei locali dell'Istituto superiore Fossati, a Bragarina, edificio appunto di proprietà provinciale dotato di “locali idonei e in numero sufficiente per collocarvi tutti gli alunni da trasferire”, come si legge nel decreto sottoscritto dal presidente della Provincia nonché sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini. Il trasferimento dovrebbe concretizzarsi già dall'inizio dell'anno scolastico. In ogni caso i dettagli e il lato operativo saranno al centro della riunione tra l'Istituto Fossati e la Pubblica istruzione del Comune, che fa capo all'assessore Giulia Giorgi. Palazzo civico è pronto ad attivarsi in modo da porre rimedio a ogni eventuale disagio delle famiglie, ad esempio in materia di trasporto scolastico.